Pirlo desvela cómo casi ficha por el Real Madrid: de su precontrato firmado al motivo su 'no' llegada

Andrea Pirlo ha sido uno de los centrocampistas más talentosos que ha habido en la historia del fútbol. Multitud de equipos suspiraron porque recalase en sus filas, sin embargo, solo unos pocos lo lograron. Hubo uno que se quedó extramadamente cerca de ver al italiano luciendo los colores y fue el Real Madrid.

El ahora entrenador ha reconocido en una entrevista con Radio TV Serie A que llegó a firmar un precontrato con el Real Madrid. Los hechos se remontan a 2006, cuando saltó el escándalo que azotó al fútbol italiano, el 'Calciopoli'. Una situación que abrió a Andrea Pirlo una oportunidad de emprender una nueva aventura en el fútbol europeo.

"Después del 'Calciopoli' acabábamos de ganar el Mundial y no sabíamos cómo se reanudaría el fútbol italiano. Ya había firmado el contrato con el Real Madrid, pero luego el Milán se mantuvo en Serie A y Liga de Campeones y entonces firmé con los rossoneri", declaró exjugador del Milán o Juventus.

[Xabi Alonso responde a Valdano la gran pregunta sobre su futuro: "¿Tienes cláusula liberatoria?"]

Sin embargo, no se llegó a formalizar ese precontrato debido a que el Milán finalmente se mantuvo en la primera división italiana, lo que hizo que el futbolista cambiase de opinión y apostase por seguir en su país. De ese modo, se perdió la oportunidad ver a uno de los jugadores más talentosos de la historia con la camiseta del Real Madrid.

El futuro de Pirlo, no obstante, estuvo muy relacionado con España años. Si un tiempo antes había sido el Real Madrid el que había llamado a su puerta, cerca de un lustro después fue el Barça. El conjunto culé, con Guardiola a la cabeza, trató de ficharle en una operación donde también entró Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic, con el AC Milan en 2023 Reuters

"Durante el Trofeo Joan Gamper me llamó Guardiola a su despacho porque me quería en el Barcelona. Al mismo tiempo, también iba tomando forma la idea y la posibilidad de que Ibrahimovic viniera a Milán. Al final llegó Ibra y yo me quedé también", agregó Andrea Pirlo sobre aquel movimiento que no se realizó nunca.

Halagos hacia Cristiano Ronaldo

Por otro lado, Andrea Pirlo aseguró que una de las mejores cosas que le ha pasado como entrenador es poder dirigir a la Juventus de Turín. Allí militó durante varias temporadas antes de poner rumbo a Estados Unidos para terminar su carrera deportiva. Además, también tuvo palabras de consideración para Cristiano Ronaldo, con el que coincidió en la entidad blanquinegra.

"Entrenar a la Juve fue una experiencia hermosa. Fue un viaje con un equipo joven y nuevo; no me arrepiento. Entrenar a Cristiano Ronaldo te hace entender cómo se convierte en el número uno del mundo. Es un profesional ejemplar en todo: desde la alimentación, hasta la recuperación, hasta el propio entrenamiento", resaltó el exfutbolista italiano.

