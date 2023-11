Agüero ataca a Vinicius y Rodrygo y dice esto sobre sus reacciones a los insultos: "Hay gente débil"

Sigue la polémica por el rifirrafe que tuvieron Rodrygo y Leo Messi durante el Brasil - Argentina disputado en el último parón de selecciones. Ha salido a la palestra el exfutbolista Kun Agüero, quien se ha pronunciado acerca de lo ocurrido y ha dirigido su mensaje al periodista español Edu Aguirre, de El Chiringuito.

Agüero cargó contra Edu Aguirre durante un directo en su canal de Twitch, a raíz de la crítica que el periodista realizó sobre Messi y Rodrigo de Paul. Al futbolista del Atlético de Madrid le llamó "chupamedias", lo cual encendió al Kun provocando su respuesta en directo.

Sin embargo, Agüero también atacó a Vinicius y Rodrygo, los futbolistas del Real Madrid, durante su alegato contra el periodista de El Chiringuito. Dijo que ambos se burlan de sus rivales y, aunque criticó que haya aficionados que les insulte -en muchos casos con una tónica racista-, dejó que caer que son "débiles" por sus reacciones.

"Quería dejar un mensaje a un tal Edu [Aguirre - periodista de El Chiringuito]. Creo que es el que defiende a Cristiano Ronaldo. El otro día me pasaron un clip hablando de Messi", soltó el Kun Agüero cerca del final de su retransmisión de la última jornada de competición de la Kings League.

Y continuó: "Me llamó la atención que le llama chupamedias a De Paul porque está todo el día al lado de Messi y él es el primer chupamedias de Cristiano Ronaldo. Si hay que hablar de chupamedias, en serio, ese es él. Que si Cristiano se tira un pedo, está él ahí detrás a ver si le sopla para que el pedo se vaya a otro lado", señaló bruscamente Agüero contra el periodista.

📌 Mensaje de #Agüero a Edu Aguirre 📌



El ex jugador del #FCBarcelona salió en defensa de su compatriota De Paul y llama chupamedias al colaborador de @elchiringuitotv



pic.twitter.com/RHi6nVPm5x — Futbol Objetivo del Sr Destrangis 🎙 (@FutbolDestrangi) November 27, 2023

"Messi es Messi. Y puedo decir que es campeón del mundo", añadió. Y pasó al ataque contra Rodrygo y Vinicius: "Ahora, ¿qué sabe de lo que le dijo Rodrygo [a Messi]? Hay que ver si Rodrygo también le boludeó. A ver cuando Vinicius se burla de la gente... Que una cosa es burlarse y otra que la gente también le diga cosas. A mí me da igual, me han dicho de todo en la cancha y me da risa. Pero hay gente mucho más débil. Lo que digo es que, a ver si cuando alguien hace burla, también dices algo. Ya que estamos para hablar, me parece bastante injusto", apuntó.

El Kun acabó su respuesta lanzando una amenaza a Edu Aguirre: "Yo ya puedo decir lo que quiera. Si me quieres decir algo a mí, me da igual. Si te veo en la calle, te puedo llegar a decir algo. No tengo problema en decírtelo a la cara".

