Rodrygo, víctima de racismo tras el Brasil - Argentina y su rifirrafe con Messi

Nueva polémica racista en el fútbol que salpica a un jugador del Real Madrid. Rodrygo Goes ha estallado en redes sociales para denunciar los insultos y ataques racistas de los que está siendo víctima desde la disputa del Brasil-Argentina. El delantero tuvo un rifirrafe con Messi, lo que ha sido utilizado por una avalancha de aficionados para atacar al jugador madridista.

"Los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales han sido invadidas con ofensas y todo tipo de tonterías. Está ahí para que lo vea todo el mundo. Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si llevamos algo que les molesta, si no bajamos la cabeza cuando nos agreden, si ocupamos espacios que ellos creen que son sólo suyos, los racistas actúan con su comportamiento delictivo. Lástima para ellos. ¡No nos detendremos!", exclamó Rodrygo.

El '10' de Brasil y '11' del Real Madrid subió un segundo story a su perfil de Instagram compartiendo una publicación sobre los ataques racistas recibidos. Junto al post dejó un mensaje reivinidicativo contra el racismo: "La lucha continúa".

Tensión en el Brasil - Argentina

El clásico del fútbol sudamericano volvió a dejar imágenes que no se pueden dar en un ambiente deportivo. Los focos se los llevó la pelea que se desató en la grada entre hinchas y la brutal carga policial que siguió, pero en el campo también se palpó la tensión. Lo más llamativo fue el cara a cara protagonizado por Messi y Rodrygo.

El exjugador del Barça y el delantero madridista se enzarzaron después de los incidentes que retrasaron el inicio del partido. En medio de la trifulca, que los propios jugadores intentaron apaciguar sin éxito, Messi ordenó a sus compañeros retirarse a vestuarios y amenazó con no disputar el partido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rodrygo Goes - RG 💜⚡️🇧🇷 (@rodrygogoes)

Aquello no gustó a los futbolistas de Brasil y se vio a varios discutir con los argentinos ante la incertidumbre del momento. Rodrygo y De Paul, jugador del Atlético de Madrid, dialogaban con aparente tranquilidad, pero cuando se acercó Messi a ellos subió la temperatura y el tono cambió.

Messi agarró a Rodrygo por la nuca. Luego el madridista debió decir algo que no gustó al '10' de Argentina, que replicó con mayor vehemencia. Según el diario Olé, Messi se encendió y se dirigió al jugador brasileño así: "¿Por qué somos cagones? Somos campeones del mundo".

Durante varios segundos se mantuvo el encontronazo entre los dos jugadores. De Paul les separó y le señaló a Rodrygo hacia la grada para justificar la decisión de salir del campo por la dureza de los incidentes en el estadio de Maracaná. Cuando más futbolistas de ambos lados se acercaron, el asunto pareció quedar zanjado.

