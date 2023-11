El brutal enfado de Modric con el árbitro Cuadra Fernández: "¿Tú me puedes tratar así?"

El Real Madrid se fue de Cádiz con los tres puntos, pero en vilo por Luka Modric. El centrocampista croata fue sustituido en el minuto 68 porque estaba tocado físicamente. El '10' tenía unas molestias en el isquio izquierdo y las primeras exploraciones apuntaban a una sobrecarga.

Modric volvió a la titularidad en el Madrid en el primer partido tras el parón y dio la asistencia a Rodrygo en su segundo gol, apenas unos minutos antes de salir del campo. La otra imagen que Luka dejó en el partido disputado en el Nuevo Mirandilla fue el rifirrafe que mantuvo durante unos instantes con el árbitro Cuadra Fernández.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de Movistar +. Ocurrió durante el arranque de la segunda mitad del partido. Modric se acercó al colegiado del Comité de las islas Baleares y le mostró su enfado por algo que sucedió en la primera parte.

"Yo nunca te falto al respeto, pero yo no puedo hablar"



"Pero yo no he protestado nada... ¿Pero tú me puedes tratar así? Te he protestado tres. Yo nunca te falto al respeto, pero yo no puedo hablar", le recriminaba Modric a Cuadra Fernández por su actitud con él. No se llega a ver qué es lo que le dice el colegiado durante la conversación, pero el enfado del croata es notable.

Entre las posibles causas del cabreo de Modric podrían estar las amarillas que Cuadra Fernández sacó al Real Madrid en los primeros 45 minutos. El colegiado castigó con la cartulina a Fede Valverde, apenas en el minuto 3 de partido, y a Ferland Mendy, ya en el 32'. En cambio, no amonestó a nadie del Cádiz hasta el 67', ya en la segunda mitad.

El Real Madrid arranca la semana pendiente de Modric, al que hará pruebas médicas para descartar una lesión. El equipo blanco recibe el miércoles al Nápoles en el Santiago Bernabéu, en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Champions League.

Si se confirma la baja de Modric, el Madrid contaría con hasta el 30% de su plantilla en la enfermería. Las ausencias ya confirmadas para el partido contra el cuadro italiano son: Courtois, Militao, Tchouaméni, Vinicius, Camavinga, Kepa y Arda Güler. Para el centro del campo, Ancelotti dispondría sólo de Kroos, Valverde y Ceballos, además de Bellingham, que juega más adelantado.

