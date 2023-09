Ancelotti asume la responsabilidad tras la derrota en el derbi: "Todo es culpa mía"

Carlo Ancelotti habló en rueda de prensa después de la derrota de su equipo frente al Atlético de Madrid en el derbi por 3-1. El técnico italiano hizo énfasis en los problemas del equipo a nivel defensivo.

El entrenador del conjunto blanco no quiso entrar en individualidades. Prefirió referirse a la mala actuación global del equipo a nivel defensivo. Además, asumió que la derrota fue "culpa mía".

Además, Ancelotti mostró preocupación por volver a encajar goles en los primeros minutos. "Es un tema importante", sentenció Ancelotti después de que su equipo empezase perdiendo en el minuto cuatro.

Cambio de dibujo

"Hemos empezado con el rombo con Modric de mediapunta. Hemos empezado mal y hemos sido frágiles en nuestra área. Han jugado el partido que querian jugando a la contra".

Goles tempraneros

"Es un tema importante. Muchas veces se nos han adelantado y hoy no hemos podido remontar. El 3-1 ha matado el partido. Ha sido demasiado para intentar recuperar".

Joselu, Alaba y Rudiger

"Joselu no ha jugado porque quería tener más balón con la presencia de un centrocampista más. Ha sido un problema de fragilidad defensiva que no habíamos tenido hasta ahora. No ha sido una buena noche. No me meto a hablar de individualidades".

Goles sin oposición

"Los tres goles han sido una fotocopia. No estábamos bien colocados en el área. No hemos sido compactos en ningún gol".

Responsabilidad

"Todo es culpa mía".

Problema ofensivo

"El Atlético es uno de los equipos que mejor defiende. Son sólidos y muy organizados. Son fuertes en los duelos. No es fácil encontrar espacios y lo hemos intentado desde fuera del área. El problema no ha sido ofensivo".

"El Atlético ha defendido muy bien. Se han adelantado y han jugado su partido. Lo hemos intentado con nuestro fútbol, pero no hemos podido. La diferencia ha estado en que el Atlético se ha adelantado con dos goles".

Cambio de Modric

"Nosotros no señalamos a nadie. Señalar a Modric es demasiado. No ha jugado un buen partido, igual que sus compañeros. He intentado meter más altura en el ataque".

