Ancelotti, sobre el gol de Bellingham en Champions: "El espíritu de la camiseta del Real Madrid es esto"

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación después de la victoria del Real Madrid ante el Unión Berlín en el primer partido de Champions League. Los blancos sufrieron pero terminaron decantando la balanza gracias a un gol de Bellingham en el minuto 94 de encuentro.

El italiano apuntó a la magia de Jude Bellingham para decantar el partido, y también confesó que todo fue según lo esperado, con un Unión Berlín que se encerró atrás y que apenas dejó espacios para el ataque del Real Madrid.

La idea de partido

El partido estaba previsto así, complicado, con mucho control, con un bloque muy bajo del Unión Berlín que no nos ha dejado espacio para buscar el juego entre líneas y hemos buscado el juego de otras maneras. Hemos sido buenos en el balón parado, en la presión tras pérdida, y marcar en el último minuto es importante, el espíritu de esta camiseta es esto, nos permite pelear en cada partido hasta el último segundo.

Jude Bellingham

Él tiene una calidad muy importante. Parece que también tiene suerte, porque este gol es parecido al del Getafe, con un rebote, pero él estaba ahí y no otro. Él siempre llega desde segunda línea y está más listo que los otros. Tiene una calidad extraordinaria y lo está aprovechando.

Charla en el descanso

La segunda parte para nosotros es mejor porque jugamos contra un equipo que presiona menos comparándolo con la primera parte. Era un equipo que necesitaba mucha energía para controlar el espacio, y esta energía cae. Lo bueno hoy es que no hemos remontado, ha sido suficiente un gol en el último minuto y eso quiere decir que hemos estado mucho más atentos.

Qué le falta a Rodrygo

Para él estos partidos son más complicados y a él le vienen mejor los partidos más abiertos. En espacio reducido le cuesta más. Hoy ha tenido algo de mala suerte porque ha tenido dos o tres ocasiones para marcar.

Ganar todos los partidos

Lo que pienso hoy es lo que pensaba antes del primer partido. Tenemos una plantilla competitiva y podemos competir y luchar en todas las competiciones. Hoy podíamos conseguir solo un empate pero no hubiera cambiado mi idea de la plantilla, tengo una plantilla con mucha calidad.

Urs Fischer, el entrenador del Unión Berlín, con Carlo Ancelotti al fondo. REUTERS

Echa en falta a Vinicius

Está entre los mejores delanteros del mundo. Él marca la diferencia y con él tenemos algo más. Joselu lo está haciendo muy bien, hoy ha podido marcar otra vez, nos ayuda mucho en el balón aéreo. Vinicius va a jugar el próximo miércoles, y a ver si puede estar para el domingo.

Cuánto mejora Joselu a la plantilla

Es evidente que mejora en el juego aéreo. Nosotros somos más peligrosos que antes, también la llegada de Bellingham desde segunda línea es una opción importante. El peligro en los balones aéreos lo tenemos.

El papel de Modric y Kroos

Es un tema no digo que complicado sino bueno, porque si tienes medios que son todos muy buenos, yo no puedo pensar que un medio de los que tengo se queda en el banquillo 4 o 5 partidos seguidos, eso no tiene sentido. Cada uno puede aportar. Creo que no es tan sencillo para un jugador entender que no va a jugar, pero no es tan complicado entender que en la segunda parte puede aportar más porque se va a encontrar a un rival más cansado con menos energía.

Quién es favorito

El hecho de decir si somos favoritos o no, no aporta nada. No tiene mucho sentido porque cada partido hay que pelearlo como hoy. Decir que somos favoritos no nos aporta nada ni nos quita nada, es mejor pensar en otras cosas.

El inicio de Brahim

Es uno de los jugadores afectados de esta primera parte de la temporada, porque aunque juegue 5 o 10 minutos ha aportado al equipo su calidad. Obviamente, la idea es darle más minutos.

