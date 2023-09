Tchouaméni: "¿Ancelotti dijo que el Manchester City es favorito? Tengo que hablar con él..."

El 'ADN Real Madrid' volvió a emerger en Champions League este miércoles. El gol de Jude Bellingham en el minuto 94, el éxtasis del Santiago Bernabéu... El equipo de Carlo Ancelotti, repleto de jóvenes llamados a marcar época, entiende de que va la magia de las noches europeas. Tan solo hay que escuchar hablar a Aurélien Tchouaméni tras la victoria ante el Union Berlin.

El centrocampista francés pasó por zona mixta y elogió a Bellingham por su gol. Del inglés dijo que "disfruta cada minuto en el Bernabéu". Tchouaméni reconoció que en su primera temporada le costó recoger el testigo de Casemiro, pero algo ha cambiado: "Me siento bien este año", dijo.

Además, la nota divertida que dejó Tchouaméni fue cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con su entrenador, Ancelotti, que un día antes daba al Manchester City como favorito a ganar la Champions League. El futbolista galo respondió con absoluta confianza en su equipo.

🧐 Así ha reaccionado Tchouamení al enterarse que Ancelotti ve como favorito al City.



🗣🤣 "TENGO QUE HABLAR CON ÉL..." pic.twitter.com/QxHR9mzYhv — Nacho Lozano (@NachoLozLop) September 20, 2023

"Tenemos que marcar goles antes pero lo importante es que al final ganamos el partido y estamos contentos. En el Real Madrid tienes que dar todo hasta el final de cada partido. En el pasado hemos visto al equipo ganar al final muchos partidos, seguimos la historia del club con las remontadas, pero siempre es mejor ganar antes si es posible", valoró en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

"Jude es un jugador increíble, estamos muy contentos de poder jugar con él. Disfruta cada minuto de los entrenamientos y cada minutos que juega en el Santiago Bernabéu", añadió.

Para Tchouaméni, el triunfo del Real Madrid fue merecido y tuvo que llegar antes y de una forma más holgada. "Disfrutamos el gol final porque tuvimos muchas ocasiones. Hemos hecho un buen partido, pero tenemos que marcar más goles para poder estar más tranquilos durante los partidos".

En el descanso, aseguró que Carlo Ancelotti les pidió que siguieran "trabajando juntos", convencido de que llegaría el gol. "En la primera parte no concedimos ocasiones y si dábamos todo hasta el final del partido podíamos marcar un gol", añadió.

Mejor que el primer año

El centrocampista francés se mostró satisfecho en lo personal por su rendimiento. "Me siento bien este año, he trabajado mucho durante el verano y me siento bien en el equipo", dijo, antes de reconocer que no era fácil jugar en la posición del brasileño Casemiro.

"Tengo que mejorar en todo, pero estoy tranquilo porque no es fácil llegar al Real Madrid, sobre todo después de Casemiro. Tengo confianza en mi juego, con los compañeros y queremos hacer una buena temporada juntos", agregó.

Por último, bromeó con el favoritismo que su entrenador, Ancelotti, concedió al Manchester City en la Champions League: "¿El míster dijo el City? Tengo que hablar con él. Para mí el favorito es el Madrid, seguro".

