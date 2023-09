Camavinga: "No me gustó jugar de lateral izquierdo, pero había que hacerlo por el equipo"

A por su segunda Champions

"Jugar la Champions con el Real Madrid es algo que todo el mundo quiere. Yo solo quiero ganar, ganar y ganar. Tengo mucha ilusión de seguir ganando con el Real Madrid".

Modric y Kroos

"Somos jóvenes y cada vez jugamos más. Sé que tenemos dos leyendas en el mediocampo con nosotros y está bien para nosotros, que tenemos mucho futuro aquí".

Obligación de ganar

"Llevo dos años aquí y he ganado una. ¡Así que, poco puedo añadir! Por no ganarla un año, no voy a llamarlo un fracaso, tampoco me parece eso".

No se fía del Union Berlín

"Es un equipo que juega con mucha fuerza. Sé que será un partido complicado, con un equipo que juega con mucho balón detrás".

El 'caso Mbappé'

"Yo pienso que [los periodistas] sabéis más que yo en estas cosas. Yo no hablé con él de esto. No sé más que vosotros".

Amistad con Vinicius

"Tenemos la misma mentalidad y nos gusta hacer cosas juntos cuando tenemos tiempo libre. Cuando nos conocemos bien fuera del campo, es más fácil dentro del campo".

Sustituto de Modric y Kroos

"Es un placer jugar donde solían jugar. Queremos demostrarles que también estamos aquí, siempre quiero impresionarlos a ellos y al entrenador".

Su actitud

"Soy una persona tranquila. La primera vez que ganamos, pensaba que la gente haría fiesta en el vestuario. Pero no. Todos estaban pensando ya en el siguiente partido. Ahora soy también así, pero soy tranquilo. Aquí hay una mentalidad que he incorporado".

Con quién se lleva mejor

"Somos un grupo joven. Pero quedo más con Aurélien [Tchouaméni], que es francés, pero también con Vini y ahora Jude [Bellingham]. No voy a decir que me llevo mejor con uno que con el resto. Kroos y Modric son los que más admiro".

Jugar de lateral zurdo

"Sabía que me preguntaríais por eso -risas-. Soy una persona de equipo. La gente sabe que no me gusta jugar de lateral izquierdo, pero hay momentos que hacer cosas así por el equipo. Ahora tengo más experiencia. Ni me gusta esta posición, pero hay que hacerlo por el equipo".

El Madrid es favorito

"Claro. El Real Madrid es siempre favorito. Tenemos mucha hambre por ganar en este equipo".

Ya conocía al Union Berlín

"Conocía al Union Berlín porque soy una persona que me gusta ver fútbol. Lo conocía de hace años, aunque sea muy joven -risas-".

Jugar en el nuevo Bernabéu

"Es un estadio muy mítico y estoy contento de jugar en este tipo de estadios. Ahora el estadio está aún más bonito y ahora hay que esperar que esté terminado, que estará bellísimo".

