Carvajal denuncia una campaña de graves acusaciones sobre él y emprende acciones legales

El nombre de Dani Carvajal ha estado de actualidad en las últimas horas y no solo por su buen rendimiento con la Selección. En redes sociales han circulado una serie de rumores que tienen que ver con su ideología política y unos supuestos actos que tuvieron lugar durante el Mundial de Rusia de 2018.

Carvajal ha reaccionado con un contundente comunicado en el que anuncia que emprende acciones legales para combatir "todas las informaciones falsas" publicadas sobre él en los últimos días.

El aluvión de rumores sobre él ha ido apareciendo desde que tratara públicamente el 'caso Rubiales'. Carvajal, en una entrevista, quiso evitar tratar a Jenni Hermoso de víctima por el beso, ya que entonces no había "presentado tampoco la denuncia". "He tenido un trato excepcional con Rubiales, no soy quién para limpiar o no la RFEF", dijo también en rueda de prensa sobre el ya expresidente de la Federación.

[Carvajal: "He tenido un trato excepcional con Rubiales, no soy quién para limpiar o no la RFEF"]

Comunicado de Carvajal

"Todas las informaciones vertidas durante estos días en prensa refiriéndose a mi persona son totalmente falsas.

Desde mi vinculación a partidos políticos a una agresión sexual en el mundial de Rusia 2018.

Me parece absolutamente lamentable y sumamente delicado que los medios tengan derecho a escribir de manera impune dándo credibilidad a palabras de terceros, manchando mi nombre y honor. Ya he emprendido acciones legales".

