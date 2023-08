48 horas para el cierre del mercado de fichajes: los asuntos pendientes del Real Madrid

El mercado de fichajes se acerca a su cierre. Este año no será el 31 de agosto, fecha habitual, sino un día más tarde: viernes 1 de septiembre, a las 23:59 horas. Los clubes de La Liga y del resto de grandes competiciones de Europa apuran sus últimas oportunidades para reforzarse y/o dar salida a algunos de sus jugadores. En el Real Madrid, todo apunta a que serán días tranquilos... aunque algún movimiento habrá.

Todos los focos se ponen en un sitio, el puesto del '9'. El dorsal sigue libre desde la salida de Karim Benzema y el Real Madrid no ha firmado ningún delantero más allá de Joselu. La reciente lesión de Vinicius, que estará de baja más de un mes, generó cierto nerviosismo entre la afición, pero no así en el club. El plan no cambia.

Esto no es otra cosa que por la cabeza del Madrid no pasa firmar un delantero a última hora. Ofrecimientos ha habido, pero no del gusto del club que tiene el mal recuerdo de las operaciones de Luka Jovic y Mariano Díaz. Opciones como Harry Kane, Lautaro o Kolo Muani se fueron descartando con el paso de las semanas por caros u otros inconvenientes.

Un nombre recurrente es el de Kylian Mbappé. La crisis entre el PSG y el futbolista durante buena parte del verano amenazó con estallar en la salida del crack francés, pero la situación se ha reconducido en parte. El Real Madrid no movió ficha este verano y se mantiene a la espera de la decisión del jugador de renovar su contrato, que termina en 2024. Si mantiene durante la temporada el 'no', como ahora mismo, el club blanco entrará en escena.

Sin movimientos desde el lado de Mbappé y sin opciones atractivas en el mercado, el Madrid ve complicado cerrar el fichaje de un delantero en las últimas horas de la ventana de traspasos y no hay, ni mucho menos, prisas por ello. Y sin delantero, tampoco hay planes de hacer un fichaje en otra posición tras el de Kepa para cubrir la lesión de Courtois.

Odriozola y Reinier Real Madrid

Pendientes de Odriozola y Reinier

Donde sí puede haber movimientos es en la rampa de salida. Hasta ahora, el Real Madrid se ha desprendido de cinco jugadores (Benzema, Asensio, Vallejo y Hazard y Mariano, que siguen sin encontrar equipo) y dos canteranos (Antonio Blanco y Rafa Marín, ambos rumbo al Alavés). Hay todavía dos casos por resolver: Álvaro Odriozola y Reinier Jesus.

Por parte del lateral diestro, está a la espera de que la Real Sociedad haga un movimiento final para firmar su regreso al club. Con un año más de contrato en el Real Madrid, se quedará si finalmente la opción del equipo donostiarra se cae. Reinier sigue sin encontrar equipo tras descartarse su regreso al Girona a comienzo de verano. Se entrena en Valdebebas y si no encuentra una cesión se quedaría probablemente con ficha del Castilla (dejando abierta la opción de trabajar y jugar con el primer equipo).

