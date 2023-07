Militao: "Nos fastidió que Benzema se fuera, pero tenemos a Vinicius que es el mejor del mundo ahora"

Eder Militao tardó en ganarse un sitio como innegociable en el Real Madrid, pero ahora nadie se imagina un once titular sin la presencia del brasileño en el centro de la defensa. El zaguero ha concedido una entrevista a Sporty Brasil en la que ha hablado de sus inicios en la casa blanca, pero también de Karim Benzema o Vinicius Júnior.

Para el central fue un cambio muy brusco el dejar atrás el Oporto para convertirse en nuevo jugador del Real Madrid. Tanto es así, que ha asegurado que sintió "que no sabía jugar". También ha recordado el día de su presentación, en el que tuvo que retirarse al sentirse mareado.

"Cuando di el primer toque sentí que no sabía jugar. Era un juego muy rápido", ha afirmado un Militao que no puede olvidar su presentación: "Era algo totalmente nuevo para mí. Al entrar y ver tantas cámaras me impactó. Respondí cinco preguntas y luego empezó a faltarme el aire, por eso me tuve que ir".

Nombres propios

Militao no se ha olvidado de algunos de los nombres que han marcado estos años en el Real Madrid. El primero de ellos, un Carlo Ancelotti ante el que se ha mostrado muy agradecido: "Fue un entrenador que me ayudó bastante, me abrazó y me hizo evolucionar"

[LaLiga denunció en julio que Militao también sufrió insultos racistas en Mestalla]

Del entrenador italiano a Karim Benzema. O, más bien, a la salida del delantero francés del Real Madrid: "Nos fastidió que se fuera. Al final es el mejor delantero del mundo, pero todo continúa y debemos estructurarnos de nuevo". La salida del galo abre una nueva era.

Militao y Benzema, celebrando el gol del francés en la semifinal de la Supercopa de España 2023 EFE

Una nueva era en la que Militao ve a Vinicius como el buque insignia. El central ha afirmado que es el actual número uno: "Ahora mismo es el mejor jugador del mundo". Y hablando de 'Vini', ha tocado el tema del racismo: "Lo que pasó en Mestalla fue muy triste. Sabemos que es complicado acabar con ello, pero debe haber medidas más estrictas contra los racistas"

