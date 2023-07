Mbappé regresa al PSG: caduca el plazo que dio Al-Khelaïfi y se espera una reunión clave

De blanco. Así apareció este lunes Kylian Mbappé para pasar las pruebas médicas con el PSG. El delantero francés estaba citado este 17 de julio tras acabar sus vacaciones e hizo acto de presencia en mitad de un ambiente tenso por lo que pueda ocurrir con su futuro. El club le ha repetido que si no renueva será vendido y ahora le toca a él decidir.

Era muy esperada la imagen de Mbappé llegando a Camp des Loges, la base de operaciones del PSG. Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club, dio al jugador durante la presentación de Luis Enrique (el pasado 6 de julio) un plazo de 10 días para solucionar su situación. El plazo ha caducado y todo debe empezar a desatascarse.

Este martes 18 será un día clave. Mbappé se incorporará a los entrenamientos del equipo parisino y allí, precisamente, estará presente un Al-Khelaïfi que quiere seguir de cerca el inicio de la era Luis Enrique. En el trasfondo habrá también un esperado encuentro en los próximos días con Kylian y/o su entorno -con Fayza Lamari, madre de Mbappé, a la cabeza- para hablar de todo.

[El nuevo Real Madrid que nace este verano: dos planes con y sin Mbappé, la guinda del proyecto]

"Debe decidirse en una semana o dos como máximo. Si no firma un nuevo contrato, la puerta está abierta. Me quedé completamente sorprendido cuando me enteré de que Mbappé quiere irse gratis en 2024. Es un gran chico, un caballero, así que irse gratis, debilitando al club más grande de su país, ese no es él. Me sorprendió y me decepcionó", dijo Al-Khelaïfi en la presentación de Luis Enrique.

La situación no ha dado signos de cambios desde entonces. Es decir, todas las partes siguen en sus trece. El PSG mantiene que Mbappé solo puede seguir si renueva su contrato y Kylian insiste en continuar un año más en París para después salir libre. Ninguno cede en un tira y afloja en el que hay muchos millones en juego por el contrato que firmó el francés en mayo de 2022.

Kylian Mbappé, con el brazalete de capitán del PSG Matthieu Mirville / Dppi / AFP7 / Europa Press

Desde la distancia observa el Real Madrid. Es sabido que el club blanco es el destino elegido por Mbappé para cuando salga del PSG. También que se le abrirá las puertas en Valdebebas si se pone a tiro. Sin embargo, lo que se espera ahora es que la situación se desbloquee en París para después, con un precio fijado, actuar.

El diario L'Équipe da una clave de todo este culebrón. El próximo 31 de julio, Mbappé recibirá 40 de los 80 millones de la prima de fidelidad acordada por el PSG y, además, caduca la cláusula por la que puede decidir por su cuenta renovar hasta 2025. Esto último esta descartado, igual que lo estaba un plantón del jugador puesto que un acto de rebeldía le dejaría sin cobar su prima.

De tal manera, a finales de semana (22 de julio) Mbappé se subirá al avión que debe llevar a la plantilla del PSG a su gira por Japón. El club desea que para entonces esté todo solucionado, para bien o para mal, pero solo se lograría con un giro radical de la situación. Kylian tiene por el mango la sartén y, por ahora, aguanta el pulso.

