El nuevo Real Madrid que nace este verano: dos planes con y sin Mbappé, la guinda del proyecto

El Real Madrid 2023/2024 arrancó este lunes en Valdebebas. Carlo Ancelotti ha dirigido los primeros entrenamientos de la pretemporada, con dobles sesiones de trabajo el martes y el miércoles. El italiano ya tiene a su disposición a algunos de los refuerzos veraniegos y empieza a construir el nuevo equipo.

Jude Bellingham, Brahim Díaz, Fran García y Arda Güler están teniendo estos días su primera toma de contacto con Ancelotti y un Antonio Pintus que les está exigiendo físicamente desde el principio. Fran y Arda adelantaron su vuelta de vacaciones una semana y de las caras nuevas solo falta Joselu por incorporarse.

El Madrid, tras sacarse de la chistera lo del turco Güler, solo tiene un frente abierto y este no pilla a nadie por sorpresa. Se trata de Kylian Mbappé, cuyo futuro esperan en el PSG que se resuelva entre esta y la próxima semana. El club blanco aguanta en silencio hasta que haya una resolución en París (renovación o venta), pero está preparado para asumir el fichaje del delantero francés de ponerse a tiro.

La figura de Mbappé es lo suficientemente importante para trazar dos planes diferentes, con o sin su presencia en el equipo. A nivel de proyecto, el Real Madrid considera al francés la guinda de un pastel que se viene elaborando desde hace varios años con los fichajes de Vinicius, Rodrygo o Valverde y, más recientemente, Bellingham, Güler, Camavinga y Tchouaméni, sin olvidarse de un Endrick que llegará en 2024.

En lo deportivo, parte que corresponde desarrollar a Ancelotti y su cuerpo técnico, la presencia de Mbappé sí es diferencial a todos los efectos para ir por un lado u otro. El Madrid ya trabaja en el plan que, en uno de los supuestos, podría incluir hasta un cambio de dibujo respecto al tradicional 4-3-3.

El Madrid está obligado a evolucionar. Este ha sido un verano con sonadas bajas: Marco Asensio, Eden Hazard, Mariano Díaz y, principalmente, Karim Benzema. Tras 14 temporadas con el francés, el equipo blanco arranca una nueva era y busca la manera de rellenar el hueco que deja un futbolista que tanto ha significado en la historia del club.

Brahim, Güler y Joselu ocupan en el equipo los roles que tenían Asensio, Hazard y Mariano, respectivamente. Bellingham completa un centro del campo de ensueño y Fran García llega para asumir un papel, el de alternativa en el lateral izquierdo, que no existía el curso pasado. Falta lo que seguramente es lo más importante: cómo suplir la baja de Benzema.

El nuevo once del Real Madrid sin y con Mbappé

Rombo sin Mbappé

En el panorama actual, es decir, sin Mbappé, lo más factible parece un cambio de esquema en el once para las grandes citas del Real Madrid. No hay un '9' titular, como así refleja el reparto de dorsales blancos hasta la fecha, pero en el club se cree que hay alternativas para contar con un equipo de total garantías en la fase ofensiva. De ahí que los Harry Kane o Vlahovic quedaran descartados rápidamente.

Vinicius y Rodrygo, ambos con galones de estrellas, formarían una dupla de ataque con un hueco por dentro para un '10'. El fichaje de Bellingham permite formar en rombo, ya que el inglés disfruta rondando el área (marcó 14 goles y dio 7 asistencia el curso pasado). Además, está Güler, al que por edad todavía hay que ir descifrando. El turco está impresionando en el inicio de la pretemporada y, aunque suele jugar en banda derecha, tiene cualidades que le pueden llegar a convertir en un gran falso '9'.

Carlo Ancelotti y Jude Bellingham Real Madrid

Con la plantilla actual, el Madrid doblaría sus puestos en el centro del campo y en la delantera. Además, el rombo solo sería ese plan inicial para los llamados días 'grandes'. Con jugadores como Brahim, que puede caer a banda, o Joselu, para fijarle en el '9', hay alternativas para que Ancelotti vaya variando el plan según la situación.

En el rombo también hay que dar un valor especial al puesto del '5', el encargado de sostener al equipo. Camavinga ha dado el salto y parte con ventaja sobe su compatriota Tchouaméni en la titularidad. No quiere decir eso que ambos sean incompatibles en el mismo once ni que no se vaya a volver a ver a Camavinga echado al carril zurdo, ya que no actúa como un lateral al uso cuando ha jugado ahí para cubrir la baja de Mendy.

Si Mbappé coge el '9'

Igual que Cristiano empezó con el '9' en el Real Madrid, lo mismo estaría destinado a ocurrir si Mbappé viste de blanco este verano. El club parece haber reservado el dorsal por si el francés llegara. Kylian recogería el número de Benzema y su sitio en el campo, ya que es el que mejor encajaría como delantero centro aunque ya se haya visto a Rodrygo jugar ahí en alguna ocasión.

Un tridente Rodrygo-Mbappé-Vinicius devolvería al Real Madrid a la era de la BBC. Difícil pensar en un ataque mejor que ese en el fútbol actual. Además, Kylian no estaría anclado en el sitio del '9' en el sistema del Real Madrid, lo que tira abajo la teoría de que no querrá jugar ahí como alguna vez se ha quejado en el PSG.

Mbappé y Vinicius, en la gala del Balón de Oro 2018 Instagram

Otra clave de este dibujo podría volver a estar en Bellingham. En un centro del campo formado por tres, el inglés podría dar un paso adelante y actuar de enganche con el ataque dejando un doble pivote a sus espaldas. Como en el anterior esquema, se vuelve a repetir también la importancia del '5' con Camavinga/Tchouaméni.

En segunda línea, Güler y Brahim quedarían como los suplentes naturales de Rodrygo y Vinicius. Con una ficha más en el equipo, la de Mbappé, la competencia aumentaría aún más. Habría tres sitios en el centro del campo para siete jugadores y Ceballos quedaría colgado, aunque es cierto que renovó este verano con la promesa de Ancelotti de que sería importante. El Real Madrid ya echa a rodar con dos planes a la vista. Solo Kylian dirá cuál se ejecuta.

