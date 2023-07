Willy Hernangómez y su frase en 2019 sobre Mirotic que enfada al madridismo: "Yo nunca iría al Barça"

La vida da mil vueltas. Que se lo digan ahora a Willy Hernangómez. Nacido en 1994 en Madrid y canterano del Real Madrid desde los 14 años, jugará en el FC Barcelona durante las próximas tres temporadas. Su vuelta de la NBA ya es oficial y firma por los azulgrana hasta 2026.

Willy se pasa al eterno rival. No es el primero ni será el último, con el caso de Nikola Mirotic tan reciente. En el madridismo, sin embargo, este fichaje deja una sensación de desazón. Porque el mayor de los Hernangómez se formó en el Real Madrid y porque a lo largo de los últimos años siempre ha demostrado su pasión por los blancos.

El pasado 10 de mayo, sin ir más lejos, Willy y su hermano Juancho -quien también podría fichar por el Barça en los próximos días- fueron al Palacio a ver el quinto y último partido de la serie de los cuartos de final de la Euroliga entre el Real Madrid y el Partizan. A partir de ahora su 'casa' será el Palau.

Aquel mes de mayo, por otro lado, Willy dejó las primeras semillitas de su posible fichaje por el Barcelona. Fue en una entrevista para Betevé: "Soy del Real Madrid, de la cantera del Real Madrid, pero, al final, yo quiero jugar. Yo quiero sentirme importante y luchar por títulos. Veremos dónde es, pero no le cierro puertas a nada", decía. Y elogiaba al equipo culé: "Es un equipo campeón, ganador. Al final, es un trabajo. Es una oportunidad y si se dan las circunstancias habría que pensárselo muchísimo. Por todas las circunstancias. Pero no le puedo cerrar las puertas a nada. Es imposible. Quiero competir, quiero jugar y quiero ganar", añadía.

A punto de ser 'cortado' por los Pelicans en la NBA, Willy ya pensaba en sus objetivos por cumplir en el baloncesto europeo: "Es un reto y es una ilusión, para mí, el pensar en el futuro, en los nuevos retos. No he ganado una Euroliga. Es algo que lo tengo ahí, que quiero luchar por ella. Y que, bueno, no sé todavía dónde será el futuro que esté, pero sé que donde vaya lucharé por una Euroliga".

Willy Hernangómez ante James Augustine en un Madrid-Khimki. Juanjo Martín EFE

Su discurso no era el mismo cuatro años atrás. En 2019, el jugador con pasado madridista que fichaba por el Barça era Mirotic. El hispano-montenegrino volvía a la Liga Endesa tras cinco años en la NBA (y pasar por tres equipos: Bulls, Pelicans y Bucks), pero cambiaría el blanco que lució entre 2008 y 2014 por el azulgrana. La historia se repite.

Cuando lo de Mirotic sucedió, Willy aseguraba que él no haría lo mismo. Trató de entender a su amigo, pero marcó una línea en su caso particular que ahora ha cruzado. Esto decía en una entrevista para OKDiario: "Niko tiene sus motivos. Si hubiera sido egoísta se hubiera quedado en EEUU, pero ha pensando también en el bien de su familia. Tiene dos niños, su mujer, se tienen que adaptar a aquello y han tenido que vivir muchos cambios de lugar estando en tres equipos en cuatro-cinco años. Hay que entenderle, pero yo nunca me iría al Barça", dijo.

El Madrid renunció a Willy

La próxima vez que Willy vuelva al Palacio de los Deportes lo hará como rival. El Real Madrid mantenía el derecho de tanteo sobre el pívot y recibió el aviso cuando este informó a la ACB que buscaba volver a la Liga Endesa.

El club blanco tenía la opción de igualar cualquier oferta que llegara por el internacional español y quedarse con él. La propuesta del Barça, sin embargo, estaba fuera de mercado para el Real Madrid, que además prioriza cerrar la renovación de Walter Tavares. Carpetazo al asunto Willy y alfombra roja para el que sí volverá a vestir de blanco: Facundo Campazzo.

