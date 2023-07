Vinicius, ante la juez: "Me insultan por ser de raza negra, que se ha visto afectada toda la Historia"

Vinicius tuvo que prestar declaración ante la jueza de Palma el pasado 4 de abril. El motivo fueron los incidentes que se produjeron en el estadio de Son Moix de Mallorca, durante el partido que disputó allí el conjunto blanco dos meses antes frente al equipo dirigido por Javier Aguirre.

El futbolista brasileño fue víctima de insultos y cánticos racistas que fueron denunciados tanto por el club bermellón como por las autoridades. Por ello, la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Palma, Martina Mora, citó a declarar al jugador del Real Madrid, quien compareció en el día señalado por videoconferencia.

El Mundo ha publicado ahora la declaración de Vinicius, en la que señala estar convencido de los que los insultos que recibe se deben a ser "jugador muy importante del equipo y de raza negra, por las dos cosas".

En su declaración, el futbolista del Real Madrid reconoció que no había escuchado los cánticos e insultos de "puto mono" durante el partido. Una vez se enteró de lo sucedido, sí se sintió ofendido por ver como otra persona, el aficionado acusado, le insultaba de esta manera sin motivo y justificación alguna. "No se puede hacer eso con la gente negra que se ha visto afectada durante la Historia de la Humanidad", recalcó según lo publicado por el citado medio.

Vinicius no descartó ejercer acciones contra el propio hincha del Mallorca. Además, dejó claro que el insulto "mono" es por su color de piel y no debido a que hace "monerías": "Eso será a la gente blanca, no a la gente negra", alegó el brasileño.

Vinicius siendo agarrado de la camiseta por un jugador del Mallorca Reuters

Así fue el juicio

El juicio también contó con la declaración de la parte acusada, el aficionado del Mallorca que quedó gravemente señalado. El hincha, que fue investigado por un delito de odio, reconoció ser el autor de los insultos y pidió perdón ante la jueza. El joven fue identificado por la Policía Nacional como autor de los insultos xenófobos contra Vinicius durante el encuentro del campeonato nacional disputado el pasado 5 de febrero.

La Brigada de Seguridad Ciudadana y la Unidad de Drones de la Policía Nacional iniciaron una profunda investigación en cuanto se dio la voz de alarma del posible delito cometido en Son Moix hasta conseguir la identificación del entonces socio del cuadro balear. En la declaración se personar el Mallorca y también LaLiga.

Por su parte, el club ya había sancionado antes del juicio al joven retirándole su carnet de socio durante tres años y prohibiéndole la entrada a Son Moix. Además, las autoridades le impusieron una multa de 4.000 euros y la prohibición de pisar un evento deportivo durante 12 meses.

