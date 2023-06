Benzema se queda en el Real Madrid y aplaza su fichaje por Arabia Saudí hasta 2024

Karim Benzema se queda en el Real Madrid. Tal y como informó MARCA y ha podido confirmar EL ESPAÑOL el delantero francés seguirá vistiendo una temporada más de blanco y prolongará su estancia en el conjunto merengue.

De esta manera, Benzema dice 'no' a la suculenta oferta que le había llegado procedente del fútbol árabe, donde le ofrecían cerca de 100 millones de euros por cada temporada en un contrato de dos años. No obstante, no está ni mucho menos descartado que, una vez que finalice la campaña 2023/2024, el ariete ponga punto y final a su etapa en el Real Madrid para aceptar la tentación del fútbol saudí.

Con la consecución del Balón de Oro, Karim Benzema se había ganado la opción de prolongar un año más su contrato con el Real Madrid de manera automática. Pese a que surgieron serias dudas sobre su continuidad en el Santiago Bernabéu, finalmente el galo ha decidido cumplir este año extra y asumir que la temporada que viene será su última vistiendo de blanco.

Benzema aplaude a los aficionados del Real Madrid en la grada. REUTERS

En la tarde de este jueves, en un acto organizado por MARCA, el '9' ya dejó caer alguna pista sobre su devenir. "¿Por qué voy a hablar de mi futuro si estoy en Madrid? Lo que habla es Internet, y la realidad no es Internet", comentó el delantero francés. "Por el momento estoy aquí, disfruto mucho y hay un partido este sábado", continuó en su exposición.

Pese a que las cifras de la oferta que llegó desde Arabia Saudí eran mareantes y tentaban a cualquiera, lo cierto es que Karim Benzema no quería marcharse tan pronto del Real Madrid. Siente que el club blanco es su casa y que será muy difícil estar más a gusto en cualquier otro lugar, así que seguirá deleitando al público del Santiago Bernabéu hasta el año 2024.

Una temporada con altibajos

El curso que está a punto de finalizar no ha sido el mejor de Karim Benzema desde que llegó al Real Madrid allá por el año 2009. Las lesiones han lastrado en exceso al futbolista francés y ha tenido que ausentarse de las convocatorias de muchos partidos durante la temporada.

Pese a todo, junto a Vinicius sigue siendo el referente absoluto del ataque del conjunto blanco y es uno de los hombres de máxima confianza de Carlo Ancelotti. Aunque no ha estado todo lo fino que le gustaría ha anotado 30 goles en lo que va de curso, y todavía le queda el último partido de La Liga este fin de semana para ampliar la cuenta.

Karim Benzema celebra uno de sus goles en el Camp Nou en El Clásico. EFE

18 tantos en la competición regular, 4 en Champions League, 4 en la Copa del Rey, 2 en la Supercopa de España, 1 en la Supercopa de Europa y 1 en el Mundial de Clubes hacen la suma de dianas del francés en los 42 partidos. Ahora, Benzema se da la oportunidad de resarcirse de esta temporada irregular y de tener una despedida por todo lo alto de un club donde ya es una auténtica leyenda.

