El Real Madrid busca la regularidad y mantener la segunda plaza en La Liga ante el Almería

Volver a ganar una semana antes de la final de la Copa del Rey. Ese es el objetivo que persigue el Real Madrid en su partido de la jornada 32 que disputará este sábado en el Santiago Bernabéu ante la UD Almería (18:30 horas). Los blancos necesitan recuperar sensaciones y llegar en un buen momento de moral a la próxima disputa de uno de los dos títulos que todavía le quedan en juego.

Los hombres de Carlo Ancelotti han perdido el norte en cierto modo en La Liga desde que saben que es prácticamente imposible ganar el título. Las matemáticas dicen que todavía hay margen para ello, pero la realidad y las sensaciones dictan todo lo contrario, ya que el FC Barcelona sigue estando a una distancia abismal teniendo en cuenta los pocos partidos que quedan por delante.

La trayectoria reciente de los blancos en la competición regular es de todo menos fiable. Han mostrado desde auténticas exhibiciones de juego como la que ofrecieron en Cádiz, hasta pinchazos que rozaron lo bochornoso como el protagonizado hace apenas unos días ante el Girona. Por eso, es una auténtica incógnita saber qué cara ofrecerá el equipo madridista en esta ocasión contra el Almería.

Vinicius y Taty Castellanos, encarándose durante el Girona - Real Madrid de La Liga 2022/2023 EFE

No es un partido intrascendente para el Real Madrid, que todavía se juega algo intangible como su imagen y algo que sí se puede palpar de forma más real como es la segunda plaza en La Liga. Los últimos pinchazos han hecho que el Atlético de Madrid, que va a velocidad de crucero en este tramo final de la temporada, se sitúe a tan sólo dos puntos, por lo que los blancos tendrán que apretar el acelerador si no quieren caer un poco más en la clasificación.

La mente, en la Copa

El calendario se comprime en este tramo final del curso con dos jornadas de La Liga intersemanales de forma consecutiva. Esto hará que el Real Madrid apenas tenga tiempo de preparar a conciencia el partido de la semana que viene, la final de la Copa del Rey donde se mide al Club Atlético Osasuna.

No es que sea un trámite ni mucho menos este encuentro para los de Carlo Ancelotti, pero sí que son más propensos a pinchar en los últimos tiempos porque inevitablemente tienen la cabeza puesta en los títulos que todavía pueden alcanzar, tanto la Copa como la Champions League, donde son el único representante español en las semifinales.

El Almería, por su parte, llegará con mucha más necesidad de poner toda la carne en el asador. Los andaluces ocupan la parte baja de la clasificación y están en serios problemas para eludir los puestos de descenso a Segunda División. Tan sólo 2 puntos les separan del Getafe, el equipo que marca la zona roja, y eso pese a que vencieron precisamente a los azulones hace unos días en el Coliseum Alfonso Pérez.

El equipo de Rubi es uno de los que más goles encaja de toda La Liga, por lo que tendrá el complicado reto de cerrar su portería en un escenario tan complicado como es el Santiago Bernabéu. No obstante, con Luis Suárez, Ramazani o Leo Baptistao los rojiblancos llevarán peligro arriba.

Sin Luka Modric

El que no estará seguro en el partido es Luka Modric. El centrocampista croata ha hecho saltar todas las alarmas en las últimas horas ya que no ha entrenado con el resto del equipo y parece que se ha resentido de sus problemas en los isquiotibiales. El Real Madrid no ha dado plazo para su recuperación, pero podría incluso llegar a perderse la final de la Copa del Rey, por lo que su ausencia es un serio contratiempo para los blancos.

Quienes sí estarán en las filas locales serán Marco Asensio y Thibaut Courtois. El balear se ausentó de varios entrenamientos a lo largo de la semana, mientras que el guardameta belga ni siquiera pudo estar presente en el encuentro ante el Girona, donde Lunin asumió la responsabilidad en la portería. Mendy y Alaba serán las otras bajas en la defensa.

Estas ausencias limitan las rotaciones que podría realizar Carlo Ancelotti para mantener frescos a los suyos. Parece que Courtois volverá a la portería y que la defensa la podrían formar Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger y Camavinga para darle algo de descanso a Militao.

La baja de Modric hace que Tchouaméni pueda tener como compañeros en el centro del campo a Ceballos y a Kroos, mientras que arriba Vinicius, Benzema y Rodrygo podrían formar el ataque teniendo en cuenta que Asensio llegará algo más justo.

