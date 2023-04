El Real Madrid despide a Joaquín: "Una leyenda que representa los mejores valores del fútbol"

Este miércoles, Joaquín Sánchez ha confirmado que se retira. El capitán del Betis colgará las botas al final de la presente temporada. A sus 41 años, la leyenda del fútbol español abandona los terrenos de juego y las reacciones no se han hecho esperar. Entre ellas, la del Real Madrid.

El club de Concha Espina ha sido uno de los primeros en mandar un cariñoso mensaje a Joaquín por su gran trayectoria deportiva. De hecho, el Real Madrid ha puesto de relieve que se trata de "una leyenda" y, además, que "representa los mejores valores" del fútbol.

"Ante el anuncio de tu retirada, desde el Real Madrid te deseamos lo mejor a ti y a tu familia en esta nueva etapa de tu vida, Joaquín. Ha sido un honor compartir todos estos años de fútbol con una leyenda del Real Betis que representa los mejores valores de nuestro deporte", escribió el club blanco en su perfil de Twitter.

Ante el anuncio de tu retirada, desde el Real Madrid te deseamos lo mejor a ti y a tu familia en esta nueva etapa de tu vida, @joaquinarte. Ha sido un honor compartir todos estos años de fútbol con una leyenda del @RealBetis que representa los mejores valores de nuestro deporte. https://t.co/nsp6Mxtg2B — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 19, 2023

El Real Madrid ha recogido el vídeo con el que el Betis y Joaquín han anunciado la retirada de su mítico '17', quien, además, también pasó por las filas de otros equipos españoles como son el Valencia y el Málaga, así como también por la Fiorentina italiana.

Joaquín y el Real Madrid

Durante años, el nombre de Joaquín estuvo colocado en la órbita del Real Madrid. Y fue el propio futbolista el que habló de lo cerca que estuvo su fichaje por el club blanco: "Es una espina que se me quedó clavada. El día que me retire quizá sea una de las cosas que recuerde con más tristeza de mi carrera deportiva".

[Joaquín desvela el porqué no fichó por el Real Madrid]

"Cuando no tienes opciones siempre sueñas con algo, pero cuando tienes la posibilidad te quedas más triste, pero yo he sido feliz y eso ha hecho que no me acuerde mucho", explicó en una entrevista en El Transistor de Onda Cero en 2019. Aunque sobre este tema ha hablado en más de una ocasión.

Joaquín nunca pudo vestir la camiseta blanca, pero se ganó el cariño de todo un país con su arte y simpatía. También por su calidad dejó huella en el deporte rey. Un deporte rey que hoy le manda todo el cariño. No solo con mensajes como el del Real Madrid, sino también con otros del Valladolid, Osasuna, Mallorca...

Sigue los temas que te interesan