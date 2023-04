Cassano sigue su cruzada contra Mourinho: "No le llega a la punta de los zapatos a Guardiola"

Antonio Cassano ha abierto la caja de los truenos repentinamente contra Jose Mourinho. El exjugador del Real Madrid ha decidido emprender una guerra pública contra el técnico portugués y, después de unas primeras declaraciones que causaron mucho revuelo en las que respondía a un primer ataque del luso, ha vuelto a hablar para cargar de nuevo contra el actual míster de la Roma.

El italiano, que apenas jugó una temporada con la camiseta del Real Madrid y que fue cedido a la Sampdoria en su segundo año de contrato, no tiene precisamente en muy buena estima a Jose Mourinho ya que cada vez que abre la boca es para meterse con él. Su última intervención tuvo lugar en el programa CalcioConlaEffe, y allí el exjugador de 40 años trató de humillar a 'Mou'.

"Nunca le llegará ni a la punta de los zapatos a Guardiola, porque Pep es un fenómeno y Mourinho es horrible en los entrenamientos", disparó. Con esta comparación, el delantero trató de hacer daño al entrenador portugués, aunque ahí no se quedaron las duras palabras hacia su figura.

Cassano fue todavía más duro en sus siguientes sentencias, y llegó a declarar que nadie echará de menos a Jose Mourinho en el mundo del fútbol cuando se retire: "Cuando deje de entrenar, tres días después nadie se preocupará por él". Además, hizo alusión al carácter conflictivo del actual preparador de la Roma: "Solo vivía de conflictos y de polémicas".

Cada vez más duro

El jugador italiano, que no dejó precisamente un grato recuerdo durante su estancia en el Real Madrid, fue elevando el tono de sus críticas a medida que avanzaba la entrevista, y el siguiente nivel fue atacar la forma de jugar de los equipos de Mourinho. Quedó claro que a Cassano no le gusta el fútbol que despliegan los equipos del técnico portugués.

"Debería aprender de Spalletti o De Zerbi, que hacen que los equipos jueguen un fútbol espectacular", comentó haciendo de nuevo más comparaciones para tratar de dejar en mal lugar a su 'enemigo'.

Por último, Cassano quiso dejar claro que no pasa a valorar cómo es Mourinho en la faceta personal, sino que sus valoraciones simplemente se refieren al ámbito futbolístico: "No juzgo a Mourinho como persona, pero como entrenador es cero. Se detuvo a tiempo. Me da igual los títulos que ganó, se puede meter los trofeos por el... Los ganó con un fútbol obsceno, con el antifútbol", finalizó.

El cruce de declaraciones entre ambos sigue, por lo tanto, más vivo que nunca. Mourinho ya llegó a decir de Cassano que fue más conocido en el Real Madrid por su abrigo que por su juego brillante, algo que dolió al italiano, que puso la réplica: "A Mourinho le importa una mierda el fútbol. Apesta, igual que la forma en la que hace jugar a sus equipos", comentó.

