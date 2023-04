Ancelotti, optimista antes de la Champions: "No cambia nuestro ánimo, será un partido distinto"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa para explicar cómo había vivido la derrota del Real Madrid ante el Villarreal en la jornada 28 de La Liga. El técnico italiano habló mucho del equilibrio que no había tenido su equipo en este encuentro, pero sobre todo dejó claro que lo que se vivió en el partido no se parecerá en nada a lo que sucederá el miércoles que viene ante el Chelsea en Champions League.

Equilibrio en el equipo

"Nos ha costado recuperar el balón, hemos intentado recuperarlo en campo contrario pero no hemos estado equilibrados. Esta es la razón por la que hemos encajado tres goles. También el Villarreal maneja muy bien el balón y te fuerzan a presionar para descolocarte un poco. Nos adelantamos dos veces en el marcador y se podía haber acabado el partido si marcamos el tercero, pero después hemos perdido el partido".

Sobre Tchouaméni

"Creo que todos los jugadores han tenido un nivel más bajo de lo normal. El desgaste contra el Barcelona nos ha costado un poco, teníamos una motivación alta en un partido que exigía. Nos duele esta derrota pero no me gusta hablar de individualidades".

Primera derrota en el Bernabéu

"No influye de cara a la Champions es una derrota que no cambia nuestro ánimo para el partido del miércoles. Va a ser un partido distinto. Comparando con el año pasado en La Liga hemos bajado el nivel".

Derrota merecida y Alberola

"Creo que no es merecida la derrota, aunque tengo que reconocer que no hemos jugado al nivel que se podía jugar. El equipo físicamente está bien, pero no merecíamos perder porque hemos tenido muchas oportunidades aunque nos ha faltado el equilibrio que en los últimos partidos hemos tenido. La falta reiterada es una amarilla, entonces no puedes sacar una amarilla después de nueve faltas, y por eso he protestado por Vinicius".

Qué preocupa

"La falta de equilibrio, que nos ha costado demasiado y han buscado balones entre líneas donde podíamos haber sido más contundentes. El partido del miércoles es otra historia".

Contra el Chelsea

"Puede que repita el mismo once que contra el Barcelona. El partido contra el Barça nos ha exigido mucho a nivel físico y mental, hoy refrescar al equipo podía ser una buena solución pero no ha salido bien".

Ha faltado intensidad

"Preparar este partido entre dos partidos que son mucho más importantes es muy complicado. Hablo de la motivación que te permite ser más contundente, jugar más como equipo, de tener más equilibrio... Esto en el partido de hoy no ha pasado".

Diferencia con el Barça

"No vamos a bajar los brazos, esto no va a pasar. Tenemos diez partidos y los vamos a pelear lo máximo posible".

