Kroos ataca al Bayern de Múnich por las malas formas empleadas en el despido de Nagelsmann

El fútbol alemán sigue en shock por la noticia del despido de Julian Nagelsmann. El entrenador alemán ha sido cesado de su cargo en el Bayern de Múnich por sorpresa. A pocos días de acometer la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League contra el Manchester City y cuando todavía se encuentra en la pelea por la Bundesliga.

Sin embargo, en la directiva germana se han hartado del rumbo irregular del equipo y también han escuchado los reclamos que han llegado desde el vestuario, ya que la relación de Nagelsmann con algunos pesos pesados de la plantilla no era la mejor. Los peculiares métodos del joven entrenador han generado tensión y disputas en el vestidor del Allianz Arena.

Para sustituir a Nagelsmann llega Thomas Tuchel. Sin embargo, las formas que ha empleado el Bayern de Múnich han generado muchas críticas. Y uno de los más duros con el trato que ha recibido el entrenador saliente ha sido un exjugador y leyenda del club como Toni Kroos. El actual centrocampista del Real Madrid ha hablado largo y tendido sobre la decisión tomada por el club alemán en el pódcast Einfach mal luppen, el cual está dirigido por su hermano Felix y que ha sido en más de una ocasión altavoz del jugador merengue.

Ahora, Kroos ha intentado explicar su punto de vista: "Si eso es lo que piensan deportivamente, pues adelante", afirma en relación al despido de Nagelsmann. Sin embargo, Toni se pone más serio cuando habla de las formas que han empleado. Kroos hace alusión a unas palabras dichas por el presidente Herbert Hainer hace tan solo unos días en las que aseguraba que el proyecto de Julian era "a largo plazo".

Julian Nagelsmann, en una rueda de prensa del Bayern. REUTERS

Un plazo que ha terminado unas horas después, algo que no ha gustado a Kroos, ya que considera que no habla bien de la directiva ni de la institución. El centrocampista alemán asegura que cuando escuchó a Hainer, hasta confió en sus palabras: "Por un momento llegué a creerles. Lo mucho que le apoyaban. Hasta una semana antes. No era normal. Ya había habido peores resultados y más críticas en el pasado, pero esta vez todos se situaron unidos detrás de él".

Kroos no perdona al Bayern

Kroos analiza la situación desde fuera y cree que ha habido un complot para cargarse al técnico que el club ha permitido: "Lo manifestó como nunca antes. Por un momento me lo creí". El mediocentro vuelve una y otra vez a esa continuidad manifestada en torno a la figura del técnico y que finalmente no se ha respetado.

Toni no es el único que ha criticado esta situación, ya que Kroos encontró el apoyo de otra leyenda del club y del fútbol alemán como Michael Ballack: "Hay que tener cuidado cuando se dice que hay cierta humanidad en el fútbol. Esto es un negocio profesional. Hay unos niveles de exigencia altísimos. No es casualidad que el Bayern esté donde está. Eso sólo se consigue si uno se cuestiona constantemente. Sin duda, es duro para Julian, pero como entrenador siempre tienes que contar con que te despidan antes de tiempo".

