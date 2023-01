Ancelotti le lanza un dardo a Rodrygo: "Le dije que no se olvidara de saludarme"

Carlo Ancelotti dejó sensaciones encontradas al término del encuentro en el que el Real Madrid logró el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey. El técnico analizó el choque, y tras lamentarse de la mala primera parte que protagonizó su equipo, celebró la reacción de la segunda mitad, especialmente gracias a los cambios de Asensio y Ceballos.

Además, el técnico fue preguntado sobre el episodio que se pudo ver en la banda en el momento de la sustitución de Rodrygo. Durante el partido, el técnico se giró hacia el brasileño, ya en el banquillo, y le recriminó algo que posteriormente aclaró en la rueda de prensa.

El cambio de Rodrygo

"El cambio es porque estaba algo cargado y he preferido no arriesgar. No me ha saludado porque creo que se ha olvidado, no creo que sea por nada. Le dije que no se olvidara de saludarme cuando fuera sustituido".

El partido

"Parece que hemos vuelto, hemos hecho una primera parte muy mala y una segunda parte inesperada, porque es difícil cambiar la dinámica cuando la primera parte ha sido tan mala. El equipo ha tenido carácter y personalidad para cambiar esta dinámica tan negativa. No tenemos que olvidar la primera parte, pero la segunda nos da mucha confianza".

Su enfado al descanso

"Estaba muy enfadado en el descanso, porque en los duelos no hemos sido contundentes, el Villarreal ha jugado muy bien con balón, pero nosotros hemos perdido muchos duelos y le he dicho al equipo que tenía que despertar porque estábamos a tiempo y se han despertado muy bien. No nos hemos rendido pero no podemos llegar cerca del fondo para reaccionar, eso no está bien".

Sobre Vinicius

"No sé si estaban enfadados con Vinicius o no, lo que he visto es que le han dado muchas patadas, como siempre".

Ceballos y Asensio

"Creo que han cambiado la dinámica del partido, pusieron mucha más energía en el campo y creo que han sido los dos determinantes para darle la vuelta al partido".

