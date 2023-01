Ancelotti: "Es un momento complicado, pero el Real Madrid siempre vuelve"

El Real Madrid cayó derrotado en la final de la Supercopa de España ante un gran Barcelona que pasó por encima del conjunto blanco. Los de Carlo Ancelotti hicieron un partido realmente malo, con muchos errores defensivos y demostrando una gran inoperancia en el ataque, ya que salvo un acercamiento de Benzema no hubo casi ocasiones de peligro.

El técnico italiano se mostró realmente molesto con el nivel ofrecido por sus jugadores, pero aseguró que no es un momento crítico, si no un bache que tienen que superar lo antes posible para afrontar de manera competitiva su rumbo en el resto de competiciones, mirando especialmente hacia el Mundial de Clubes, que está a solo unas semanas de arrancar.

El entrenador madridista aseguró que esta derrota no debe suponer un golpe para la plantilla, si no el principal motivo para intentar volver a su mejor nivel, ese que ofrecieron hasta el Mundial. Ancelotti habló también de que para él no había sido una humillación, si no un varapalo duro del que necesitan reponerse.

Sin falta de actitud

"No ha habido falta de actitud. El partido lo han decidido nuestros errores. Hemos estado muy mal en la salida. Hemos intentado recuperar, pero ha sido muy acertado. No hemos estado bien hoy".

Descontento por la derrota

"Hemos perdido un partido contra el Barcelona como nosotros les ganamos en Liga. No hay más".

Ancelotti y Xavi se saludan. EFE

Un Barça superior

"Tenemos que estudiar todos los errores que hemos hecho. El Barcelona ha jugado mejor y punto".

Bajón de la temporada

"No es un momento crítico. Es un momento complicado. Suele pasar a lo largo de una temporada. No se sabe cuándo va a llegar. Tenemos que darle la vuelta a esto y arreglarlo pronto. Tenemos que poner compromiso y el fútbol que hemos demostrado siempre".

Mal partido en defensa

"Cuando encajas tres goles, el aspecto defensivo hay que mejorarlo. Esto es básico".

Un Madrid preocupante

"Es verdad que es una tendencia, no estamos en buen momento. Pero tenemos que aguantar. Este equipo tiene la calidad para volver y para ser competitivo en todas las competiciones. En mi cabeza no cabe ni humillación ni fracaso. En el deporte a veces ganas y a veces te ganan. Pero no hay más, de verdad, solo superar este mal momento y volver".

El momento clave

"Hay que hablar con los jugadores para que se den cuenta de que estamos cometiendo errores que nos hacen sensibles y vulnerables. En la primera parte hubo una ocasión de Lewandowski y respondimos con Benzema. Después ellos se adelantaron en el marcador y no encontramos el camino para remontar. En La Liga pasó al revés, nosotros nos adelantamos y ellos no pudieron remontar. Hoy nosotros no pudimos".

Militao da un pase ante la presión del Barcelona. REUTERS

Mal desde el inicio

"El equipo ha estado poco intenso y poco acertado. En la primera parte tuvimos 25 pérdidas. No estuvimos contundentes en los duelos y en los uno contra uno. Ha sido un partido muy completo en todas las fases".

Problemas en defensa

"Tenemos que levantar la cabeza y pensar en lo que tenemos que hacer. Hay que mejorar en todos los aspectos, sobre todo en defensa que es donde más nos está costando".

El objetivo de recuperarse

"Este es un equipo que suele ganar las finales. Tenemos todos los recursos para aguantar este momento y mejorar. El Real Madrid siempre vuelve, sobre esto no hay duda".

