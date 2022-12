Las cinco claves del regreso del Real Madrid: de Benzema a la lucha por ser líder de La Liga

Llegó el momento que muchos esperaban. El Real Madrid vuelve a la acción. En las próximas semanas, el equipo blanco se juega buena parte de sus objetivos en la temporada 2022/2023. Partidos de La Liga, de la Copa del Rey y de la UEFA Champions League; así como también luchará por la Supercopa de España y por el Mundial de Clubes.

Este regreso al ruedo comienza con el encuentro liguero ante el Valladolid. Para el reinicio de la campaña, el Real Madrid cuenta con varias claves para cerrar el año 2022 e iniciar el 2023 de la mejor de las maneras. Nombres propios como los de Karim Benzema o Fede Valverde, cinco títulos en juego y una lucha de tú a tú con el Barcelona por el liderato de La Liga.

Para ello, además de las figuras, el equipo merengue cuenta con un bloque para hacer frente a todo. De hecho, esos cinco títulos que se ponen en juego con este reinicio de la temporada vienen de la mano de 60 días frenéticos en los que, de ir superando determinadas eliminatorias, el Real Madrid puede llegar a disputar 17 partidos.

Karim Benzema celebra su gol ante el Barça en el Santiago Bernabéu Reuters

Momento Benzema

Pese a que ahora todo el mundo habla de Leo Messi por conquistar el Mundial de Qatar, lo cierto es que la gran figura del año 2022 en el fútbol es Karim Benzema. El ganador del Balón de Oro ha tenido un rendimiento de lo más irregular en el primer tramo de la temporada por culpa de los problemas físicos.

Sin embargo, parece que con el parón y el tiempo necesario para recuperarse, Benzema ya enseña el diente. El '9' del Real Madrid quiere volver a demostrar el porqué nadie se confundió al elegirle como el mejor futbolista del mundo en 2022. Para ello necesita minutos, muchos; partidos, muchos; y, sobre todas las cosas, goles.

Luchar por el liderato

Poco antes del parón por la celebración de la Copa del Mundo, el Real Madrid perdió el liderato a manos del Barça. Los últimos pinchazos de los merengues dejaron al eterno rival en lo más alto de la clasificación. Es decir, después de disputarse las 14 primeras jornadas de La Liga, los de Xavi Hernández suman dos puntos más que el equipo blanco.

37 puntos acumula el Barcelona gracias a sus 12 victorias, 1 empate y 1 derrota. Derrota que, precisamente, cosecharon los azulgranas contra el Real Madrid en El Clásico. El Real Madrid, por otro lado, lleva 35 puntos después de sellar 11 triunfos, 2 partidos en tablas y 1 perdido.

Todo en juego

Como se ha indicado, el equipo de Ancelotti se juega gran parte de sus objetivos a lo largo del primer trimestre del año 2023. El conjunto blanco ya cumplió al levantar la Supercopa de Europa el pasado verano, pero ahora llega el verdadero momento de la verdad. En enero se disputa la Supercopa de España y en febrero, el Mundial de Clubes.

[El Real Madrid elige a Jude Bellingham como su fichaje estrella para 2023]

También entra en juego el Real Madrid en la Copa del Rey, después de pasar exentos las primeras rondas de la competición copera. Y, entre febrero y marzo, el Real Madrid se enfrenta al Liverpool en los octavos de final de la Champions League. Sin olvidar La Liga, clave ya desarrollada en el anterior punto.

Importancia del bloque

Ancelotti no siempre ha sido amigo de las rotaciones. Aunque ha ido modificando sus apuestas personales con las alineaciones dependiendo de las circunstancias de su vestuario en cada momento. Entre la carga de minutos de algunos por el Mundial y de ese particular Tourmalet de 17 partido en 60 días, el entrenador italiano no se debe olvidar del fondo de armario.

Protagonismo para los Benzema, Vinicius, Courtois, Kroos, Alaba y compañía, pero también para los Ceballos, Asensio, Rüdiger... que han tenido menos oportunidades hasta el parón por el Mundial de Qatar. Todos deben estar preparados para que la importancia del bloque surta efecto.

Fede Valverde, en un partido del Real Madrid de La Liga 2022/2023 AFP7 / Europa Press

El vuelo de Valverde

La importancia de jugadores como Vinicius o Rodrygo ha ido creciendo en los últimos meses. Pero no puede olvidarse aquí el nombre de un futbolista que ya vuela como muy pocos. Fede Valverde ha pasado de ser el 'Pajarito' al 'Halcón'. Incluso aparecen ya los primeros comentarios sobre que no sería para nada descabellado verle algún día sentándose en el trono del mejor del mundo.

Con Ancelotti en el Real Madrid juega de lo que haga falta. De verle en la defensa como lateral, a desplegarse como un miembro más del tridente en la posición de extremo. Sin olvidar su territorio natural, el centro del campo. El '15' vuela alto. Muy alto. Y parece que no tiene techo. Después de una gran decepción en Qatar, Valverde regresa con mucho hambre a la casa blanca.

