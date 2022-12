Ancelotti: "¿Messi el mejor de la Historia? No va a salir eso de mi boca"

El Real Madrid vuelve a la acción y con ello regresan las ruedas de prensa. Carlo Ancelotti, técnico merengue, atendió a los medios en la previa del partido de La Liga frente al Real Valladolid. Una vuelta muy esperada para los blancos, que intentarán sumar los tres puntos para acercarse lo máximo posible al liderato.

El entrenador italiano analizó las principales características de su próximo rival en el campeonato liguero y dio las claves para afrontar el encuentro con la mayor de las garantías. El Real Madrid busca regresar tras el parón con una victoria en Pucela y, para ello, contará con gran parte de la plantilla, salvo aquellos que están todavía regresando tras el Mundial como Camavinga, Tchouameni y Modric.

Ancelotti se refierió a varios aspectos como el regreso de Karim Benzema, el posible acercamiento de Brasil, la figura de Leo Messi o la llegada de refuerzos invernales. Aún así, el técnico quiso recalcar que el equipo "vuelve con mucha ilusión" para afrontar el crucial partido frente al Valladolid.

Regreso del equipo

"Volvemos con mucha ilusión. Estamos bien, hemos recuperado a Benzema y eso es bueno. Los que se han incorporado hoy han hecho un plan especifico. Todos están bien, salvo Mariano, que ha tenido un esguince de tobillo".

Benzema

"Karim ha vuelto el día 10 de diciembre. Está bastante bien, ha empezado a trabajar con el equipo. Ha sumado 30 minutos en el primer amistoso, 45 en el segundo. Creo que va a mostrar todo su calidad en la segunda mitad de la temporada".

Evaluación

"Tenemos un calendario que nos va a exigir mucho. Tenemos la Copa, la Supercopa de España, Mundial de Clubes y habrá muchísimos partidos hasta marzo. Tenemos que hacer una evaluación individual de los jugadores, ahora han vuelto Tchouameni o Modric. Iremos racionando quien necesita descanso y quien trabajo. Aquí no habrá días libres hasta marzo"

Entrenar a Brasil

"Desconozco si tienen interés, porque no me han contactado en ningún momento. Lo agradezco, en cualquier caso, pero mi situación es clara. Estoy feliz en esta aventura y voy a seguir hasta que el Real Madrid me diga que se acabó".

Contratos que terminan

"No me preocupa, porque veo a todos muy enchufados. Ceballos, Asensio, Modric, Kroos. Vamos a poder evaluar todos los casos. Confío plenamente en estos jugadores de aquí a junio. Si consideran que lo mejor es salir, contento también".

Messi y el Mundial

""Difícil de decir, no sé si es el mejor de la historia. No es tan justo decir eso, porque cada época tiene jugadores muy bueno. No saldrá de mi boca un 'Messi es el mejor de la historia'. He disfrutado de tantos jugadores buenos... Entreno todos los días al Balón de Oro".

Ancelotti dirgiendo el último entrenamiento del Real Madrid. EFE

Fichaje de Endrick

"Estamos contentos e ilusionados. Es un gran jugador, un gran talento. El club ha llegado a un acuerdo con la familia para 2024. Es una buena noticia".

Deschamps y su decisión

"Yo no entro en la decisión de Francia. Han evaluado el momento de Karim y pensado que no iba a tener opciones de jugar en todo el Mundial. Aquí volvió un jugador con mucha ilusión y está motivadísimo. Quiere demostrar cosas en el segundo".

Refuerzos invernales

"Las llegadas están cerrada, no necesitamos más jugadores. En cuanto a salidas, si aquellos que juegan menos lo contemplan, es su decisión. Pero a nivel de fichajes, no hacen falta. Creo que estamos mejor que el año pasado".

'Muerte' del tiki-taka

"No, el toque es muy importante dentro del fútbol, pero es importante hacer otras cosas para ganar los partidos. A veces no se puede ganar solo el partido con el toque y hay que hacer contras u otra cosa".

