La carrera de Fran García y Miguel Gutiérrez por la oportunidad de volver al Real Madrid

El 2022 está a las puertas de despedirse y el 2023 entrará con fuerza. El mercado de fichajes se presenta movido tanto para invierno como para verano. En clave Real Madrid, en enero no se esperan novedades y para final de temporada se señala el nombre de Jude Bellingham como la prioridad. Aún así, no es el único que ya suena.

Fran García (23 años) y Miguel Gutiérrez (21) han salido a la palestra en los últimos días. Ambos tienen cosas en común: su posición es la de lateral izquierdo, se formaron en la cantera del Real Madrid y juegan en Primera División con el 50% de sus derechos todavía en propiedad del club blanco.

Que se hable de ellos indica que el Real Madrid es consciente de la necesidad que tiene en el carril zurdo. Es la única posición que no está doblada en su plantilla, solo con Ferland Mendy como futbolista natural para el sitio. El futuro del lateral francés no está claro, igual que las alternativas de Alaba o Rüdiger no pasan de eso, alternativas, por diversas razones. Hace falta algo más y de aquí a verano se explorarán opciones.

La gran inversión que el Real Madrid quiere hacer en 2023 es el fichaje de Bellingham. El resto de posibles refuerzos, incluido en el lateral zurdo, quedan en segundo plano. Hay opciones de nivel en Europa, como Theo Hernández o Alphonso Davies -relacionado en las últimas horas con el club blanco-, pero han de esperar al menos un año.

El Madrid se decanta por un complemento de garantías, igual que Lucas Vázquez lo es de Carvajal en la banda derecha. Lo de Fran o Miguel es una operación separada a lo de Mendy, con su agente pidiendo renegociar su contrato con cifras a las que no alcanza el club. Sí está relacionado lo de Josko Gvardiol, central que ha impresionado en el Mundial y que puede desempeñarse en la banda izquierda como Alaba. El fichaje del croata solo tendría encaje con el adiós del francés.

Fran García, en un partido del Rayo Vallecano de La Liga 2022/2023 AFP7 / Europa Press

Fran, a precio de ganga

Volviendo a Fran García y Miguel Gutiérrez, el Madrid sigue de cerca los pasos de los dos futbolistas. Es el método empleado con todo aquel que sale de la casa y sobre el que aún hay cierto control sobre su futuro. En estos dos casos, la mitad de sus derechos pertenecen al Madrid y por tanto saldrían a la mitad de precio que para cualquier otro club.

Fran García saldría más barato que Miguel. Tras estar cedido un año en Segunda en el Rayo, en verano de 2021 firmó un contrato con el equipo vallecano hasta 2025. El Real Madrid ingresó dos millones y el jugador fijó una cláusula de 10 'kilos', que al club blanco le saldría por la mitad (5). En el caso de Miguel, traspasado al Girona el último verano por 4 millones y con contrato hasta 2027, su cláusula se acercaría a los 40 'kilos'.

Miguel Gutiérrez, con la camiseta del Girona FC Girona FC

Comparativa

Si lo tomamos como una carrera, Fran García tiene ventaja sobre Miguel y no solo por el precio. El de Bolaños de Calatrava ya suma tres años fuera del Madrid y en las filas del Rayo. Esta es su segunda temporada jugando en la máxima categoría del fútbol español y se está confirmando como un lateral de garantías.

Fran solo se ha quedado sin jugar 10 minutos en lo que va de Liga (1.250' disputados), sin haber recibido ninguna amarilla y repartiendo dos asistencias. Uno de los pases de gol que ha dado fue a Santi Comesaña en el 1-0 de la victoria del Rayo en Vallecas contra el Madrid (3-2).

Miguel ha jugado menos en el Girona (913'), pero también es titular. Ofensivamente, cuenta una asistencia más (3), pero en defensa pesan las tres amarillas que ha visto. Aún así, en su primer año fuera del Castilla está confirmando que es un jugador para hacer carrera en la élite del fútbol español.

Se espera todavía que Miguel dé un paso más adelante. Sobre todo en el aspecto defensivo, donde no logró convencer a Ancelotti el curso pasado. Tampoco brilló tanto en su partido contra el Madrid como lo hizo Fran García. En el 1-1 del Girona en el Bernabéu, el madrileño fue sustituido en el minuto 63 y fue abroncado por su entrenador, Míchel.

Esta semana arranca la segunda parte de la temporada. Fran y Miguel lo harán teniendo en la cabeza que la oportunidad de volver al Real Madrid esta ahí. Un aliciente para dos jóvenes jugadores que se formaron para esto durante los años que pasaron en La Fábrica. Fran entró con 14 años y Miguel con 10.

Queda mucho por resolver en el lateral izquierdo del Real Madrid y muchos nombres de por medio. Mendy, Gvardiol, Alphonso Davies, Fran García, Miguel Gutiérrez... Por delante hay seis meses hasta que el mercado de verano se abra y se pongan todas las piezas en orden.

