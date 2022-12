Adrien Rabiot confiesa la cualidad de Kylian Mbappé por la que se burlan de él en Francia

Kylian Mbappé ha sido el gran líder de la selección francesa en el pasado Mundial de Qatar. El que seguramente es en la actualidad el mejor futbolista del mundo, fue el máximo goleador de la pasada Copa del Mundo y también ofreció una impresionante exhibición de sus cualidades en la final ante Argentina, pese a que los galos terminaron doblando la rodilla contra la Albiceleste.

Sin embargo, por mucho que sea el gran referente sobre el terreno de juego, en el vestuario el futbolista del París Saint Germain no se libra de las bromas del resto de sus compañeros. Como cualquier otro, está sometido a los vaciles del grupo y ahora uno de sus amigos en la selección francesa, Adrien Rabiot, ha desvelado en una entrevista una de las cualidades que le sacan de quicio y que además da mucho que hablar dentro del propio equipo.

Así, en una entrevista en 'Le Carré', el centrocampista apuntó algo que no soporta del futbolista del París Saint Germain: "Kylian me fastidia cuando cambia de voz en una entrevista", comentó en tono de broma. Además, Rabiot prosiguió con su explicación: "Cuando estamos juntos, habla normalmente. Pero cuando ves la entrevista, no sé por qué, pero su voz cambia. Es molesto y estresante", argumentó el jugador entre risas acerca de Mbappé.

Además, Adrien Rabiot terminó también apuntando que no solo a él le llama la atención este hecho, sino que esto es algo que se comenta en el vestuario y que no ha pasado desapercibido para otros compañeros. Así, Mbappé es objeto de burla y de comentarios jocosos cada vez que comparece de manera pública por cambiar su tono de voz habitual.

Se conocen bien

Con este pequeño vacile, Rabiot demuestra que la relación entre ambos futbolistas es buena. De hecho, llevan tiempo compartiendo vestuario y no tan solo en la selección francesa, sino que también lo hicieron a nivel de clubes hace unos años. Fue en la temporada 2018/2019, momento en el que Mbappé llegó al París Saint Germain después de fichar procedente del Mónaco.

Mbappé y Rabiot reclaman una acción al colegiado. REUTERS

Rabiot jugó por entonces su último año en el club parisino antes de que su estancia en el Parque de los Príncipes llegara a su final tras seis años jugando en la capital gala. El centrocampista abandonó el PSG para probar suerte lejos de su país, en Italia, donde cumple ya su tercera campaña como futbolista de la Juventus.

El centrocampista de 27 años se ha convertido en los últimos tiempos en un hombre importante para Didier Deschamps en la selección francesa. No estuvo convocado en el pasado Mundial de Rusia, pero sí que tuvo minutos de calidad en la anterior Eurocopa, y en el Mundial de Qatar también fue uno de los indiscutibles para el seleccionador francés.

