Benzema declinó viajar con Macron a Qatar: la relación con Deschamps está rota

Cuando el viernes le preguntaron a Ousmane Dembélé en rueda de prensa por Karim Benzema, por la posibilidad de que se uniera al grupo de Francia para la final, el delantero del Barcelona miró desconcertado a su lado. Metido en su burbuja de la concentración por el Mundial, parecía como si no entendiese por qué le preguntaban por un jugador que se lesionó hace casi un mes.

Benzema ha sido uno de los protagonistas del Mundial en Francia sin estar en Qatar. El 19 de noviembre se fue de Doha tras sentir unas molestias físicas y mantener una conversación con el seleccionador, Didier Deschamps. El '9' del Real Madrid esperaba quedarse en la concentración y recuperarse ahí, ante una posible reaparición de cara a las eliminatorias. El técnico francés tenía otros planes.

Deschamps empujó a Benzema por la puerta. "Qué pena que te tengas que ir", le dijo el seleccionador a su jugador durante la madrugada en la que acabaría volviéndose a Madrid. Sin opción a quedarse, aquella salida del Mundial de Karim daba pie a entender que las cosas no iban del todo bien.

[Mbappé y Messi se citan en la gran final: Francia y Argentina ponen el broche de oro al Mundial de Qatar]

Según cuenta ahora L'Équipe, la relación entre Benzema y Deschamps vuelve a estar rota. Lo ocurrido en los días previos al inicio del Mundial y durante estas semanas ha dinamitado de nuevo el vínculo entre jugador y entrenador, que parecía arreglado tras la vuelta de Karim a la selección.

Hay un desencuentro fruto de la gestión de la baja de Benzema. Al jugador no le sentó bien la forma en la que Deschamps le despachó y tampoco como este ha hablado del asunto durante el Mundial. Lo último que dijo el seleccionador, referido al posible viaje de Karim a Qatar para vivir la final fue: "No me ocupo de las invitaciones de jugadores, exjugadores o lesionados", señaló con frialdad.

El vuelo de Macron

Benzema tendrá su medalla de campeón si Francia gana este domingo la final contra Argentina (16:00 horas). Por eso se habló de la posibilidad de que viajara a Qatar para ver el partido. Incluso Emmanuel Macron, jefe del gobierno francés, quiso que el delantero viajara con él en el avión presidencial. El Real Madrid le dio permiso, si así lo quería su estrella.

Pero Benzema no estará en Doha. Declinó la invitación. Así lo apunta el medio francés RMC Sport, que da los nombres que sí acompañan al Presidente de la República en su viaje al país asiático: Christopher Nkunku, Paul Pogba, N'Golo Kanté y Presnel Kimpembe apoyarán al equipo francés en su búsqueda de su tercera estrella.

En redes sociales ha dejado mensajes enigmáticos que se pueden interpretar como 'palos' a Deschamps. La realidad es que el seleccionador decidió prescindir de primeras del actual Balón de Oro, a pesar de que podía recuperarse a tiempo de su lesión. Lo hizo en Madrid, pero Karim nunca recibió la llamada de su selección para volver a Qatar.

Hay muchas cosas que todavía no se han dicho sobre los problemas entre Deschamps y Benzema. Entre los rumores, unos apuntan a que el seleccionador se sintió engañado por el jugador sobre su estado físico y otros lo enfocan desde un punto de vista más personal: el seleccionador estaría dolido porque Karim no tuvo ningún gesto de agradecimiento con él cuando ganó y recogió el Balón de Oro.

Sea por la razón que sea, la tensión entre Deschamps y Benzema es palpable. Todo apunta a que el técnico nacido en Bayona renovará con la selección de Francia tras alcanzar otra final de un Mundial. En ese caso, la vuelta del delantero al equipo estaría de nuevo en el aire. A sus 35 años, vuelven los problemas para el delantero del Real Madrid en el combinado de su país.

