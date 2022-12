Dembélé y el 'caso Benzema en la selección de Francia por la final del Mundial de Qatar

Argentina y Francia se enfrentan en la final del Mundial de Qatar 2022 este domingo 18 de diciembre. En rueda de prensa, Ousmane Dembélé ha analizado el partido más esperado del año, así como si estará Karim Benzema o no presente y qué siente sobre su reencuentro con Leo Messi.

Benzema ya es uno más en los entrenamientos del Real Madrid. De ahí que se haya especulado con si Deschamps le llamaría a filas de nuevo. Luego se habló sobre su presencia en la final para apoyar a sus compañeros de Les Bleus. Incluso Macron se ha pronunciado en favor del actual Balón de Oro.

De ahí que se le haya preguntado a Dembélé por si espera o no a Benzema con motivo de la final de la Copa del Mundo. "No es una decisión mía, pero creo que se ha lesionado", se ha limitado a decir el futbolista del Barcelona. Una forma de pasar la pelota después de que el propio Deschamps no quisiera profundizar en el asunto.

Ousmane Dembélé, en rueda de prensa con la selección de Francia durante el Mundial de Qatar 2022 Reuters

Además de sobre Benzema, Dembélé también se ha referido a Messi: "He pasado cuatro años muy buenos en el Barça, es uno de los que me ha hecho amar el Barça con Iniesta. En el vestuario es muy sencillo, adora a los jóvenes. Me sentaba a su lado en el vestuario y me ha ayudado mucho. Hay que intentar que toque el balón lo menos posible porque es muy peligroso".

"Llegué con 20 años y quería hacerlo todo solo. Me dio calma, me decía que había tiempo para regatear y para dar pases", ha agregado sobre Leo Messi. Por otro lado, se ha hecho eco de su conexión con Griezmann: "En la derecha está también Koundé. Hablamos mucho entre todos. Ya me decía Antoine en el Barcelona que le gustaba jugar de 'seis' y de 'ocho'".

[Benzema juega con el Real Madrid un amistoso mientras se piensa si ir a la final del Mundial]

En Qatar 2022, se ha visto a otro Dembélé, pero eso no quiere decir que se vea limitado en su rol atacante por la presencia de otros compañeros: "No creo. No sabía que no había conectado con Mbappé y Giroud. No me siento limitado por mi trabajo defensivo en el equipo".

Virus, árbitros...

Dembélé ha sido preguntado por el tipo del futbolista argentino y la fama que han ganado: "No creo que tengan mala intención. En el fútbol hay que ser agresivos. Espero que sea una gran final". Final que mantiene en vilo a los galos por un virus: "No tenemos miedo al virus. Les he hecho un té con miel y están mejor. Seguro que están mejor para la final. Hay que tomar precauciones, pero no nos preocupa".

Ousmane Dembélé, en rueda de prensa con la selección de Francia durante el Mundial de Qatar 2022 Reuters

Como ha destacado, Francia ahora tiene "más experiencia y más tranquilidad", aunque él mismo se exige más: "Creo que en el plano ofensivo puedo hacerlo mejor, pero a veces lo importante es el equipo y no pienso en los números. Pero es verdad que me falta un golito". Eso en lo individual, porque en lo colectivo, en el vestuario de Les Bleus tienen claro que luchan "por el país y por la selección". "Todos los franceses quieren ganar y queremos que estén orgullosos", ha añadido.

En eso quieren centrarse y no en el arbitraje: "No pensamos en eso. Hay que tener cuidado con los penaltis, pero como siempre". Por último, ha desvelado que ha estado en contacto con Xavi Hernández durante el torneo: "Me siento muy bien desde que estoy aquí. Estoy en contacto con Xavi. Me ha dado ánimos y está feliz por mí y me ha dado ánimos".

