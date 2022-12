Neymar publica mensajes privados con los jugadores de Brasil: la emotiva charla con Rodrygo

"Estoy destruido y dolerá por mucho tiempo", decía Neymar en sus redes sociales tras la eliminación en el Mundial de Qatar con Brasil. El astro del PSG no oculta lo doloroso que fue caer contra Croacia en penaltis. Nadie esperaba un final así para la Canarinha. En el vestuario del equipo se comparte el sentimiento de su estrella.

Neymar subió a su Instagram conversaciones que tuvo por WhatsApp con algunos de sus compañeros de Brasil: Rodrygo, Marquinhos y Thiago Silva. El delantero compartió sus mensajes con los tres, buscando en ellos apoyo y dándoles ánimos a partes iguales. A destacar la emotiva conversación que tiene con el madridista.

Es sabido que Neymar es para Rodrygo es mucho más que un compañero. Es un ídolo y una inspiración para él. El del PSG hizo de hermano mayor escribiéndole por WhatsApp en un momento tan duro, puesto que Rodrygo fue quien inició la fatídica tanda contra Croacia con un fallo:

Conversación de Neymar con Rodrygo

Neymar: ¡'Mulekote'! Vengo para decirte que eres un 'crack'... Un honor ser parte de tu trayectoria, oírte decir que soy tu ídolo y ver cómo te conviertes en uno de los más grandes de la historia de Brasil. El penalti solamente lo falla quien lo intenta, yo fallé muchos en mi carrera y aprendí con esos errores, pero nunca he desistido, siempre he buscado mejorar en todo. Me encantas no solo como jugador, sino también como la buena persona que eres. Sigue siendo así, sin cambiar nada y las críticas te harán más fuerte y te acordarás de lo que te dije: "Algún día, traerás una copa a Brasil". Te deseo lo mejor del mundo, desconecta, descansa y vuelve con más fuerza. Estaré aquí para lo que necesites, sin demagogia.

Rodrygo: Gracias, mi ídolo, por todo de corazón. Perdón por cualquier cosa y por retrasar tu sueño también. Espero que sigas con nosotros. Así, podremos conquistar juntos (el Mundial), por supuesto, si es lo mejor para ti. Siempre estamos juntos y gracias por el amor.

Neymar: No te tienes que disculpar de un carajo. ¿Estás loco? Solo falla quien lo intenta y tú eres un 'crack'... Pero ya te enseñaré a tirar (los penaltis) -emoticonos de risas-. Estamos juntos. Cuídate ahí.

Rodrygo: Me va a hacer falta -emoticonos de risas-.

Marquinhos y Thiago Silva

Neymar también escribió al otro brasileño que falló en la tanda, su compañero en el PSG Marquinhos. El ex del Barça hace una interesante reflexión sobre las veces que ha caído en su carrera: "Esa es la idea, dar tiempo al tiempo... Yo, más que nadie, sé que todo pasa, momentos buenos y malos... Sé fuerte, aprovecha el tiempo con tu familia y nunca te olvides de que, además de tu colega, soy tu fan, amigo y te deseo lo mejor. Te quiero y seguimos juntos".

Marquinhos le deja un mensaje que bien se puede entender como una invitación a seguir jugando con Brasil, ya que Neymar dejó en el aire su futuro: "Cuídate tú también, nos necesitaremos en las próximas batallas", le dijo el central.

Conversaciones de Neymar con Marquinhos y con Thiago Silva

Con Thiago Silva compartía antes del Mundial la sensación de que podía ser el último. Lo ha sido seguro para el central, que ya anunció que dejaría libre su sitio en la selección: "Vamos a tener que mirar adelante, hermano; desgraciadamente, es así. Quería tanto darte esa copa... Tú, yo y Dani (Alves) lo merecíamos muchísimo... pero Dios tiene su propósito sobre todas las cosas", le dijo Neymar.

Thiago Silva le confesó que estaba siendo muy duro pensar en la eliminación: "Hermano, está siendo más jodido de lo que pensé. No lo estoy pudiendo soportar. Todavía no me puedo creer que perdiéramos. No consigo creerlo. Cada vez que lo recuerdo, me entran ganas de llorar". Dolor compartido en Brasil.

