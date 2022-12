Gonçalo Ramos, ante su reválida en el Mundial: la sensación goleadora a la que sigue el Real Madrid

El Mundial siempre se presenta como el lugar idóneo para que los futbolistas brillen. El escenario ideal para que los jugadores luzcan y acaparen todas las miradas y Qatar no iba a ser menos. Y si no que se lo digan a Gonçalo Ramos, que no para de ver cómo los focos le siguen tras sus actuaciones.

Su gran partido frente a Suiza no ha hecho más que confirmar las altas expectativas que se tienen puestas en el futbolista que milita en el Benfica. Y el Real Madrid ya le tiene en el radar tras confirmar que hay mucho futuro en las botas de Gonçalo Ramos. Un futbolista que está encandilando tras ser una de las apuestas de Fernando Santos para sustituir a Cristiano Ronaldo en el once.

El atacante fue alineado de inicio frente a Suiza en los octavos de final y el resto es historia. Un hat-trick y una asistencia que le han destapado como una de las grandes revelaciones del Mundial junto a futbolistas como Josko Gvardiol, Jude Belligham o Cody Gakpo entre otros.

Gonçalo Ramos celebra uno de sus goles frente a Suiza. REUTERS

El Real Madrid, acostumbrado a pescar en estas lides, ya le tiene echado el ojo desde hace tiempo. Su posible llegada serviría para apuntalar el puesto de '9', que se encuentra bajo mínimos con la lesión de Benzema y el escaso protagonismo de Mariano desde el banquillo.

Gran temporada

El futuro de Gonçalo Ramos tiene tintes de ser muy brillante. Con tan solo 21 años se ha convertido en un jugador completamente asentado en el Benfica, lo que ha valido para ser convocado por Fernando Santos para jugar con Portugal el Mundial de Qatar. Y le ha dado la razón al seleccionador con su rendimiento sobre el terreno de juego.

Tres goles y una asistencia en apenas 84 minutos disputados en la Copa del Mundo. Y eso que antes de llegar a tierras qataríes solo había jugado un encuentro con la selección lusa, sin embargo, no hubo dudas sobre su aportación en el terreno de juego.

Gonçalo Ramos besa el balón tras uno de sus goles. REUTERS

Tal ha sido su impacto, que ha tomado el relevo de Cristiano Ronaldo en la punta de ataque y lo ha hecho de la mejor manera: anotando tres tantos para liderar a los suyos en su clasificación a los cuartos de final.

Su papel en el Benfica ha sido también enormemente destacado. Con los lusos, ha conseguido marcar 14 goles en 21 partidos, teniendo un rendimiento indiscutible y convirtiéndose en un absoluto referente en la posición de '9'.

Opción de futuro

El posible aterrizaje de Gonçalo Ramos en las filas del Real Madrid encajaría con las consignas que maneja el club para cualquier de sus fichajes. Con 21 años todavía tiene mucha curva de crecimiento por delante, su precio sería asequible y eso le permitiría crecer poco a poco a la sombra de jugadores como Benzema.

El joven delantero ya ha sido relacionado con las filas madridistas tras su gran papel en este Mundial de Qatar. "Le veo en el Real Madrid, sería el socio perfecto de Benzema", eran las palabras de Joao Nuno Fonseca, su entrenador en las categorías inferiores del Benfica.

[Visten a Gonçalo Ramos de blanco: "Le veo en el Real Madrid, es el socio perfecto de Benzema"]

Un fichaje que aportaría mucho futuro al conjunto blanco, que aseguraría un relevo de calidad contrastada a nivel internacional y con experiencia en partidos importantes. Además, su rendimiento sería inmediato. Otro de los aspectos a destacar en él es su lectura del juego, donde puede ser una referencia arriba e imponerse a las zagas rivales con su interpretación.

Además, su olfato goleador es innato. El Real Madrid ya lo tiene bajo su radar y su cláusula de 120 millones de euros se antoja escasa para las cifras que se mueven en el mercado actual y las enormes cantidades que se están pagando por futbolistas de futuro.

Sigue los temas que te interesan