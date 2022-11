Camavinga: "Benzema está destrozado por no poder disputar el Mundial"

El Mundial de Qatar 2022 tuvo una baja de última hora muy importante, la del actual Balón de Oro. Karim Benzema se lesionó y abandonó la concentración de la selección de Francia. Algo que dejó tocado a Les Bleus y sobre lo que han hablado algunos de sus compañeros.

Eduardo Camavinga ha sido uno de ellos. El mediocentro del Real Madrid confirmó que no conocieron la noticia por boca del delantero: "La tarde no fue buena, sabíamos por la noche que no iba a poder jugar el Mundial. No nos lo dijo personalmente porque se fue muy temprano esta mañana. Vamos a luchar por todos los que no han podido venir".

Aunque Camavinga reveló después que sí pudo hablar con Benzema a través del móvil: "Luego he intercambiado algunos mensajes con él. Estaba destrozado por no poder disputar esta competición. Es un golpe fuerte, pero tenemos muchos jugadores buenos y vamos a pelear en nombre de todos los que no han tenido la suerte de venir".

Eduardo Camavinga, con la selección de Francia Reuters

Además, Camavinga también se refirió al complicado capítulo que ha vivido por la lesión de Nkunku: "No han sido tiempos fáciles, no me fijo necesariamente en lo que se dice en las redes. Siempre hay gente que critica, pero tenemos que ser fuertes de la cabeza porque tenemos una competición por delante".

Ni Benzema ni Nkunku disputan con Francia el Mundial de Qatar, en el que los galos defienden la corona, pero si un Mbappé sobre el que también habló el madridista: "Es un jugador habituado a la presión". Ante las ausencias, Camavinga puso de relieve que ve con capacidad a Kylian para "ser un líder en el equipo".

Ibrahima Konaté

Además de Camavinga, también habló Konaté sobre la baja de Benzema con la selección francesa. "Benzema se lesionó, después le hicieron unos exámenes y le detectaron la lesión. Nos ha dolido, porque es una lesión muy importante para el equipo".

"Pero la lesión no cambia nuestro objetivo. Son cosas que pasan en el fútbol No podemos pensar en la lesión porque tenemos un partido ante Australia muy cerca", agregó Konaté. El futbolista del Liverpool comentó, por otro lado, su feeling con Upamecano.

[Sorpresa en Francia ante la baja de Benzema: Deschamps no llama a nadie para sustituirle]

"Con Upamecano hemos jugado muchos años, tenemos automatismos. Es como un hermano, he compartido con él grandes momentos en el Leipzig. Fuera del campo tenemos una buena relación, desde hace mucho tiempo nos conocemos y es un placer estar aquí con él", comentó.

"Vamos a esperar a ver qué pasa con la alineación. Poco importa la pareja que tenga de central, lo importante es jugar. Es verdad que en el Liverpool tengo la habitud de jugar en la derecha. La temporada pasada jugué bien en la izquierda contra grandes equipos. No me inquieta jugar en la izquierda o en la derecha. Pero prefiero en la derecha simplemente porque estoy habituado a jugar ahí", agregó Konaté.

Por último, el defensa puso en valor la convocatoria de Camavinga: "Es un perfil distinto el que tenemos con Camavinga para el mediocampo. Si tiene un perfil diferente, nos puede ayudar en algunos partidos. Es un jugador que todos apreciamos, yo el primero. Creo que puedes aportarnos muchas cosas en este Mundial".

