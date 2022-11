Ataques a Hazard en Bélgica antes del Mundial: "¿Cómo puede ser futbolista profesional?"

Bélgica se estrelló este viernes contra Egipto en su último partido para preparar el Mundial de Qatar, un amistoso disputado en Kuwait en el que Los Faraones, que no están clasificados para la cita mundialista, se impusieron a los Diablos Rojos (1-2) con goles de Mostafa Mohamed y Trezeguet. Eden Hazard fue titular, pero acabó en el foco de la crítica.

Roberto Martínez, el seleccionador, ha dejado claro que confía en Hazard a pesar de su poca participación en el Real Madrid. Es el capitán y cree que puede aportar mucho a su equipo. Ante Egipto jugó 70 minutos antes de ser sustituido. Se mostró participativo, pero apenas desequilibrante que es lo que se le pide.

La derrota de Bélgica le pasó factura, sobre todo, al '7' del Real Madrid y '10' de su país. Una foto colgada por la cuenta de su propia selección generó el último incendio. Muchos usuarios destacaron que se veía fuera de forma a Hazard y se formó una retahíla de comentarios en contra de este.

"Por favor, llévense a Hazard del campo" o "¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser un futbolista profesional?" eran algunos de los mensajes de aficionados belgas. También había algunos que respondían con memes metiéndose con el físico de Hazard, que aparecía en alguna imagen comiéndose una hamburguesa.

El objetivo de Bélgica es contar con un Hazard en forma en Qatar. La prueba contra Egipto no salió bien y el tiempo se agota, ya que la selección de los red devils debuta en el Mundial el próximo miércoles 23 de noviembre frente a Canadá (20:00 horas).

[La agenda de los internacionales del Real Madrid en el Mundial de Qatar 2022: fechas y horarios en la fase de grupos]

Pese al resultado, Roberto Martínez celebró que pudo dar minutos a diecisiete jugadores frente a Egipto y que ninguno tuvo problemas físicos. Achacó la derrota al escaso tiempo que han tenido para preparar el Mundial.

"No hemos tenido el tiempo normal para prepararse para un Mundial", dijo Martínez tras el partido disputado en Kuwait justo antes de que su selección vuele a Doha para encarar la cita mundialista.

El técnico español reconoció que su equipo no estuvo al nivel que esperaba y celebró haber podido rotar a un buen número de futbolistas y que todos respondieran físicamente.

"No tenemos lesiones, algo es algo", añadió Martínez, quien dijo que no se puede "tomar este partido como uno del Mundial" porque los jugadores no tenían esa mentalidad competitiva y no han "disputado a fondo todas las jugadas".

Sigue los temas que te interesan