Camavinga, víctima de insultos racistas en Francia tras la lesión de Christopher Nkunku

Ambiente agrio en la concentración de Francia tras lo ocurrido este martes. Christopher Nkunku se lesionó en el entrenamiento tras un lance de juego con el madridista Eduardo Camavinga. El delantero del RB Leipzig supo tras pasar pruebas médicas que se perdería el Mundial de Qatar al sufrir un esguince en la rodilla.

La noticia, que se sumó a la baja de Presnel Kimpembe que se anunció horas antes, impacto a los aficionados franceses. El problema está en aquellos que han responsabilizado a Camavinga, el más joven de todo el equipo, y están cargando contra él. Aún más triste es que algunos de ellos lo estén haciendo con tono racista.

Medios franceses como L'Équipe o RMC Sport han denunciado el acoso racista sufrido por Camavinga en las últimas horas a través de las redes sociales. El centrocampista del Real Madrid está siendo blanco de mensajes violentos en su perfil de Instagram. La mayoría de los comentarios de esta índole se concentran en la publicación que subió a comienzos de semana de su llegada a Clairefontaine.

Même des renois font des commentaires racistes contre votre propre frère Camavinga c'est très grave pic.twitter.com/Ymscw889l0 — Young Buff (@putocomswagg) November 16, 2022

El momento de la lesión de Nkunku fue captado por las cámaras. Camavinga y él fueron a la disputa de un balón dividido durante un partidillo organizado por el seleccionador Didier Deschamps. El madridista entra fuerte, dando la sensación de dar un pisotón a su compañero.

En un principio se temió que Nkunku hubiera sufrido una lesión en el pie fruto del golpe. La realidad es que la zona afectada fue la rodilla, ya que como se ve en el vídeo esta queda clavada al tratar de retirar el pie en la acción y apoyar mal. Los gestos del futbolista del Leipzig eran de dolor y Camavinga se quedó a su lado preocupado por su estado.

Nkunku contraint de quitter l'entrainement des Bleus en boitant. pic.twitter.com/yJrL7yHP65 — RMC Sport (@RMCsport) November 15, 2022

Camavinga no es el primer internacional francés en tiempos recientes que sufre ataques así por parte de compatriotas. Kylian Mbappé volvió a denunciar días atrás lo ocurrido en verano de 2021, tras la última Eurocopa. Fue víctima de insultos racistas tras fallar el penalti que dejó a Francia eliminada.

"No puedo jugar para la gente que piensa que soy un mono", reflexionó. "Pensé en no jugar más con la selección. Luego me tomé un tiempo de reflexión con toda la gente que juega conmigo y me animé a seguir. Creo que no es un buen mensaje darse por vencido cuando las cosas no salen como esperas", reveló.

Kolo Muani sustituye a Nkunku

Francia tratará de pasar página rápido y arropar también a Camavinga ante el acoso racista. Con Nkunku fuera de la concentración para pesar de todos, Deschamps ya ha llamado a un sustituto. Se trata de Randal Kolo Muani, delantero del Eintracht Frankfurt. El jugador del club alemán tomará la responsabilidad de sustituir a un futbolista llamado a ser uno de los líderes de la actual campeona del mundo.

Los de Deschamps siguen viéndose sacudidos por las lesiones. Las de Kimpembe y Nkunku, que fueron incluidos en la convocatoria, se suman a las de otros que ni siquiera llegaron a tiempo, como Paul Pogba o Ngolo Kanté. Las ausencias ponen más complicado a la selección que lideranMbappé y Karim Benzema defender su trono.

Sigue los temas que te interesan