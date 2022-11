Endrick y la oportunidad de seguir los pasos de sus ídolos Ronaldo y Cristiano en el Real Madrid

Endrick es uno de los jugadores que tiene en la agenda el Real Madrid para el futuro. La joven estrella del Palmeiras también entra en los planes de varios clubes grandes de Europa. Paris Saint-Germain o Chelsea son los principales rivales para hacerse por el fichaje del futbolista, que tiene a Ronaldo Nazário y a Cristiano Ronaldo como sus grandes ídolos.

Ambos pasaron por las filas del Real Madrid. Dos leyendas blancas que lograron hacer historia en el fútbol como jugadores merengues. Endrick puede seguir sus pasos si acaba recalando en Concha Espina, aunque el Palmeiras tiene claro que no va a vender a cualquier precio a su joya.

Fue en una reciente entrevista para So Foot cuando Endrick habló de admiración por las dos leyendas del Real Madrid: "Diría que Ronaldo el Fenómeno y Cristiano Ronaldo, son jugadores que tienen cualidades con las que me identifico, los he visto jugar mucho. Me gusta la velocidad, el poder, cómo atraviesan las defensas y luego su actitud ganadora. Lo que trato de sacar de ellos es su compostura en el área, usar eso para marcar aún más goles".

Endrick celebra su primer gol como profesional en el Palmeiras Reuters

Como ambos, aunque salvando las distancias puesto que su carrera no ha hecho más que comenzar, Endrick también destaca por un prodigioso olfato goleador. De hecho, hace tan solo unas semanas que rompió un registro histórico a sus 16 años. Un récord de 106 años.

Su desparpajo en los terrenos de juego habla por sí solo. Pero, por el momento, continuará creciendo en su Brasil natal. Cumple 18 años el 21 de julio de 2023, pero eso no impide que los grandes de Europa ya hayan comenzado a llamar a su puerta. No hay que olvidar casos como el de Vinicius Júnior o el de Rodrygo Goes en el propio Real Madrid, cerrados ambos sus fichajes antes de cumplir la mayoría de edad, aunque no desembarcaron en el Santiago Bernabéu hasta su 18 cumpleaños.

Prioridad Real Madrid

Muchos son los jóvenes que anhelan seguir los pasos de sus ídolos. También de defender el escudo del Real Madrid. Sin embargo, tan solo unos pocos elegidos logran el objetivo. Endrick puede ser uno de ellos. Qué mejor oportunidad que seguir los pasos de esos héroes en el fútbol para él como Ronaldo o Cristiano, que hacerlo fichando por el catorce veces campeón de Europa.

[Ronaldo protesta contra Tite por no llevar a Endrick al Mundial de Qatar con solo 16 años]

Pese a esto, también tiene otras tentaciones al otro lado del Atlántico. Tanto PSG como Chelsea. Así como se espera que otros importantes equipos del Viejo Continente se sumen a la lista de clubes interesados en hacerse con sus servicios. Mientras se habla de él, Endrick prefiere mantener sus opciones abiertas. Y también muestra su ambición. Quiere ganarlo todo.

Endrick celebra un gol con el Palmeiras

"Tengo muchos sueños. Después es complicado responderte con certeza, sé que lo que me espera está en manos de Dios. Todo lo que me pase será bueno si me mantengo en el buen camino, así que hoy me centro en Palmeiras, el presente. Miro lo que está pasando en Europa, sé que quiero jugar las grandes competiciones: Champions League, Mundial, Libertadores. Lo que quiero en mi vida es ser campeón, lo que está a mi alcance hoy es el campeonato de Brasil y la Libertadores", confesó.

Precio de salida

En cuanto a su salida, el Palmeiras tiene ahora el control y no tiene prisa por llegar a un acuerdo. Desde ESPN aseguran que ya habrían rechazado dos ofertas. Una del PSG y otra del Chelsea, ambos por 45 millones de euros. Y es que, según el citado medio, el club brasileño no está dispuesto a dejarle salir por menos de 60 'kilos', cifra en la que está fijada su cláusula.

Dónde es todavía una incógnita. Ni él mismo se atreve a decir nada por ahora: "No, no realmente, veo los partidos, la Champions League, la Premier League, La Liga, el campeonato francés, la Bundesliga. Estoy buscando aprender de estas estrellas que juegan en estas competencias, ver qué puedo replicar, pero no tengo un club favorito. Y luego no le hago caso a los rumores, sé que para jugar en Europa tengo que hacerlo bien aquí". Lo que parece seguro es que el futuro del fútbol pasa por sus botas.

