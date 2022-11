Rayo - Real Madrid, La Liga en directo | Resultado, resumen y estadísticas del partido

Uno de los grandes ausentes en la cita de hoy es Karim Benzema. Ancelotti ya dejó claro que no iba a jugar hoy, pero sí contra el Cádiz. "No va a jugar en Vallecas porque las sensaciones todavía no son buenas", explicó el técnico italiano en la rueda de prensa previa al partido sobre el Balón de Oro.

Tampoco estarán presentes Eder Militao, por una sobrecarga en la cadera, y Toni Kroos, que fue expulsado en el último encuentro. Tres bajas sensibles en la convocatoria del Real Madrid.