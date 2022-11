Lucas Vázquez se queja de los arbitrajes: "En todos los partidos se debería ser igual de riguroso"

El Real Madrid no acabó la jornada 13 de La Liga como el líder. Ese honor es para un Fútbol Club Barcelona que ahora depende de sí mismo para marcharse al parón por el Mundial de Qatar 2022 en lo más alta de la clasificación. Los blancos perdieron no solo esa condición privilegiada, sino también el invicto en el campeonato doméstico. Todo ello por la derrota cosechada contra el Rayo Vallecano.

Una derrota por 3-2 en el Estadio de Vallecas en un partido loco, con cinco goles, dos penaltis y Andoni Iraola expulsado. Sobre todo ello habló Lucas Vázquez ante el micrófono de Movistar LaLiga. El '17' del Real Madrid puso el acento, además, en que los criterios arbitrales deberían de comenzar a ser, de una vez por todas, igual en todos los campos y con todos los equipos.

Lucas Vázquez, en acción con Pep Chavarría durante el Rayo Vallecano - Real Madrid de La Liga 2022/023 EFE

Lucas Vázquez definió el encuentro en Vallecas como "complicado". "Se han adelantado muy pronto, le dimos la vuelta, pero la ventaja duró cinco minutos. El penalti hace que se pongan por delante y nos ha costado empatar", continúo explicando en el postpartido.

[Así fue el penalti de Fran García a Marco Asensio que Martínez Munuera no vio y el VAR sí]

También le preguntar al futbolista de Curtis por esta primera derrota en lo que va de Liga. "Nos ha costado encontrar nuestro fútbol. El Rayo es complicado y han estado muy bien", afirmó el jugador merengue, quien ingresó en el terreno de juego en la segunda mitad por Dani Carvajal.

Polémicas arbitrales

Precisamente, Carvajal fue uno de los protagonistas del partido. Y todo por la mano en el área que desembocó en el gol de la victoria del Rayo Vallecano. Aunque el lateral de Leganés aseguró a sus compañeros que no era penalti. Al menos, así lo confirmó el propio Lucas Vázquez: "Me ha pillado lejos, pero si Dani dice que no es, seguro que será así".

Un penalti que se tuvo que repetir porque Courtois no tenía ninguno de los dos pies sobre la línea de gol y porque, además, Carvajal se metió en el área antes de tiempo. "No sé si ha sido por Courtois o por alguien del área. En todos los partidos sucede lo mismo. En todos los partidos se debería ser igual de riguroso", sentenció el '17' del Real Madrid. Ahora, los merengues deben recuperarse cuanto antes ya que el jueves llega el último partido antes del Mundial de Qatar. El rival, el Cádiz.

Sigue los temas que te interesan