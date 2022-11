Benzema y las otras dos bajas importantes de la convocatoria del Real Madrid ante el Rayo

El Real Madrid visita el Estadio de Vallecas este 7 de noviembre para disputar el partido correspondiente a la jornada 13 de La Liga. Primer partido en lunes para los blancos, aunque no para un Karim Benzema que es baja para enfrentarse al Rayo Vallecano. Tampoco está disponible Antonio Rüdiger.

Los dos jugadores no han superado sus molestias físicas a tiempo. Aunque Ancelotti confirmo en rueda de prensa que el delantero francés sí que parece que estará disponible para el duelo del próximo jueves contra el Cádiz. No así Rüdiger, a quien parece que no veremos más con la camiseta blanca hasta después del Mundial de Qatar.

A estas dos importantes bajas se le suma una tercera. Rüdiger, en defensa; Benzema, en la delantera; y Kroos, en el centro del campo. El '8' del Real Madrid fue expulsado en el polémico partido ante el Girona del pasado fin de semana. Así que tampoco su nombre está incluido en la convocatoria para el duelo contra el Rayo Vallecano.

El resto de los jugadores del primer equipo figuran en la lista de convocados para visitar Vallecas. Aunque el foco de atención se ha puesto en la previa en tres nombres: Rodrygo, Asensio y Hazard. Sobre el primero, Ancelotti ha dicho que puede ser mejor delantero centro que extremo.

"Creo que Rodrygo tiene una gran proyección más como delantero centro o como segundo delantero que como extremo. La de extremo no es su mejor posición. Es bueno en el desmarque, en los espacios reducidos. Lo veo en el futuro más como delantero centro que como extremo. El hecho de que pueda jugar como extremo es algo más para él", ha asegurado el italiano.

[El fondo de armario del Madrid, clave: Ancelotti encuentra la fórmula para sortear las bajas]

En rueda de prensa, también ha ensalzado la figura de Asensio: "Puede jugar en dos posiciones distintas y lo hace bien. Es claro que cuando juega por dentro enseña sus mejores cualidades, su golpeo... Como interior también trabaja menos que como extremo. Su combinación con Fede Valverde es buena. Han mostrado que se combinan bien, aunque no han jugado mucho juntos. A veces es uno interior, a veces otro... Esto puede ser algo bueno para nosotros en el futuro".

Mientras que de Hazard se ha remitido a decir que, como otros jugadores del primer equipo merengue, no ha tenido los minutos que tal vez hubiera merecido. Sin meterse en si tendrá protagonismo o no en estos dos últimos partidos antes de la próxima edición de la Copa del Mundo.

Convocatoria del Real Madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Luis López.

Defensas: Carvajal, E. Militao, Alaba, Vallejo, Nacho, Odriozola, Lucas V. y F. Mendy.

Centrocampistas: Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni y D. Ceballos.

Delanteros: Hazard, Asensio, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.

Sigue los temas que te interesan