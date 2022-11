Kroos elige al entrenador perfecto para su estilo y es una auténtica sorpresa

Toni Kroos es el protagonista de un nuevo programa de Universo Valdano. Este jueves 3 de noviembre se emite en #Vamos la entrevista al centrocampista del Real Madrid, en la que habla de Florentino Pérez, de Pep Guardiola y también de Casemiro, entre otros temas.

El '8' del Real Madrid es preguntado por cómo ve a Florentino Pérez y a Guardiola. Para uno y otro solo tiene palabras de elogio. De hecho, asegura que el entrenador perfecto para su estilo de juego es el actual técnico del Manchester City, con el que coincidió en el Bayern Múnich.

"Guardiola luchó hasta el último día para que me quedara en el Bayern. Si tienes que elegir un entrenador que sea perfecto para mi juego, es Guardiola. Disfruté mucho el año con él, me mejoró muchísimo", destaca Kroos sobre el también exentrenador del Fútbol Club Barcelona.

Toni Kroos y Florentino Pérez

Aunque para el que tiene las mejores palabras en este avance es para el presidente del Real Madrid: "Si hablamos del Real Madrid, tenemos que hablar de Florentino. Es el hombre que me fichó y me recibió con mucho cariño desde el primer día hasta hoy. Nunca recuerdo haber tenido un problema con él, siempre hemos sido muy sinceros. Siempre me ha defendido y me ha dado su confianza y al final es lo que necesita un jugador".

Adiós de Casemiro

Otro de los nombres propios sobre los que habla Kroos es de Casemiro. El mediocentro brasileño decidió abandonar la casa blanca el pasado verano, después de ganar La Decimocuarta contra el Liverpool. Así puso rumbo al Manchester United, donde poco a poco va haciéndose con un sitio importante.

[Kroos, Real Madrid o nada: colgará las botas de blanco sin opción a petrodólares o retiros dorados]

Sobre su marcha, Kroos dice lo siguiente: "Me sorprendió la marcha de Casemiro. Es verdad que dos días antes empezaron los rumores, pero aquí siempre hay muchos rumores y muchas veces no pasa nada. Pero cuando me lo dijo me entristecí, porque empecé a recordar todos los años con él y las cosas que ganamos juntos".

El Mundial de Qatar

Por último, en este avance se refiere al Mundial de Qatar. El centrocampista decidió retirarse de la selección de Alemana después de la pasada Eurocopa para centrarse en el Real Madrid. Así, el futbolista verá la próxima Copa del Mundo, que comienza el 20 de noviembre, desde casa.

"No estaré en el Mundial, pero seguro que cuando vea los partidos de Alemania me vendrán ganas de jugar. Pero ya decidí dejar la Selección después de la Eurocopa. Primero para estar más tiempo con mi familia, segundo que ahora hay jugadores que merecen jugar más y no quería que llegara el momento que me dijeran que mejor que salgas. Yo quiero seguir a tope y primero es el club", sentencia Kroos.

