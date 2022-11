Álvaro Odriozola, cerca de regresar a la Serie A: la Juventus estudia su fichaje

Aunque muchos no lo recuerden, Álvaro Odriozola está en el Real Madrid. El lateral derecho español no ha tenido suerte en su andadura en el club blanco. No triunfó durante su primera oportunidad y quedó marcado para siempre. De hecho, ya ha tenido dos cesiones y no se descarta que en enero pueda llegar la tercera.

Primero pasó por el Bayern de Múnich y después por la Fiorentina. En Italia alcanzó un buen nivel y por eso el Real Madrid aceptó su vuelta para reforzar la plantilla de Carlo Ancelotti. Sin embargo, el técnico italiano no cuenta con él y considera que la posición de lateral derecho está de sobra cubierta con Dani Carvajal y con Lucas Vázquez.

De hecho, en caso de que hiciera falta otra alternativa, apostaría antes por jugadores como Nacho Fernández, Eder Militao o Antonio Rüdiger. Todos menos Odriozola. De hecho, no ha disputado ni un solo minuto en lo que va de temporada y podría pasarse la temporada en blanco salvo que Ancelotti quiera darle minutos en los primeros partidos de la Copa del Rey. Una competición que todavía no ha comenzado y que para el Real Madrid tendrá que esperar todavía unos meses.

Debido a esta complicada situación, es lógico que Álvaro Odriozola esté sondeando opciones para su futuro. A ser posible incluso en enero, lo que daría un carácter inmediato a su salida. El Real Madrid no le pondrá impedimento si llega una oferta interesante para todas las partes. Aunque lo que el club blanco quiere es desprenderse definitivamente del lateral con una venta.

Álvaro Odriozola con la medalla de campeón de la Supercopa de Europa

Esa opción ahora mismo no parece viable, pero lo cierto es que Odriozola ha generado interés de algunos clubes. Entre ellos la Juventus de Turín tal y como informa el portal especializado Foot Mercato. Según esta información, el equipo de Massimiliano Allegri estaría sondeando el fichaje de Odriozola para reforzar el lateral derecho.

Una operación viable

De momento, no habría habido acercamiento al Real Madrid, pero sí al entorno del jugador, a donde se ha enviado ese interés. Primero quieren tener la certeza de que el exdefensa de la Real Sociedad estaría dispuesto a abandonar la capital de España para regresar a Italia. Es precisamente esa posibilidad, la de volver a una liga en la que ya ha jugado y en la que ya ha brillado, lo que más confianza le da para relanzar su carrera deportiva.

Odriozola dejó buenas sensaciones durante su paso por la Fiorentina y por ello, volver a la Serie A es una posibilidad que le seduce. Además, aunque la Juventus está en horas bajas, no deja de ser uno de los equipos con más historia del fútbol italiano. Podría ser una buena estación en su viaje para volver a sentirse jugador de élite. Lo que está claro es que en su actual situación no va a poder aguantar mucho tiempo, ya que todavía no ha disputado ni un solo minuto esta temporada y eso le tiene profundamente decepcionado.

Álvaro sabía que esta iba a ser una temporada difícil, pero quizás no imaginaba que tanto, ya que confiaba al menos en ser el suplente de Dani Carvajal y que Lucas Vázquez pudiera regresar a posiciones más adelantadas. La puerta del Real Madrid está cerrada para él, pero la de la Juventus podría estar abriéndose.

