Filipe Luis: "El Madrid me quitó dos Champions, pero el Mundial de Clubes no es una revancha"

El Flamengo se impuso al Athletico Paranaense en la final de la Copa Libertadores. Así, el equipo de Río de Janeiro consigue uno de los billetes que todavía quedaban libres para la próxima edición del Mundial de Clubes. Un torneo para el que ya se clasificó el Real Madrid tras ganar La Decimocuarta.

Todavía no se conocen ni el nombre de todos los equipos que jugarán el campeonato ni tampoco la fecha de celebración del mismo. Solo que por la disputa del Mundial de fútbol de Qatar 2022, el conocido también como 'Mundialito' se verá retrasado, entendiéndose que se disputará en los primeros meses del 2023.

Tampoco se sabe si el Flamengo y el Real Madrid acabarán viéndose las caras. Ambos se clasifican directamente para semifinales, pero deben ganar a los equipos que lleguen hasta esta ronda para medirse en la gran final. Aunque Filipe Luis ya ha hablado sobre ello.

El Flamengo, campeón de la Copa Libertadores 2022 Reuters

Filipe Luis milita en las filas del Flamengo en la actualidad, aunque su pasado está marcado por su trayectoria en España. De la cantera del Real Madrid a triunfar en el Atlético. Precisamente, cuando formaba parte de la plantilla rojiblanca, el lateral disputó contra su ex hasta dos finales de la Champions League.

[Toni Kroos avisó a los rivales del Real Madrid por un año mágico: "¿Sextete? Vamos a luchar por todo"]

En 2014 y en 2016, Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentaron en la lucha definitiva por la 'Orejona'. En las dos finales, el ganador fue el mismo: el equipo blanco, primero dirigido por Carlo Ancelotti y después por Zinedine Zidane. Y al igual que la familia colchonera, Filipe Luis tampoco ha podido olvidarlo.

El veterano lateral brasileño se refirió a ello, pero dejando claro que no tiene ánimos de venganza, sino de sumar un nuevo título para su actual club: "El Real Madrid me quitó dos Champions, pero no sería una revancha. Sería una bonita oportunidad para el Flamengo de seguir haciendo historia",

La maldición de Filipe

En cuanto a la actuación de Filipe Luis en la final de la Copa Libertadores 2022, nuevamente quedó latente que el brasileño parece caer bajo una particular maldición en las finales. Tercer partido por el título para él en este torneo con el Flamengo y por segunda ocasión consecutiva, acabó teniendo que abandonar el terreno de juego por lesión. Al menos, vio cómo sus compañeros ganaban el partido y el trofeo gracias al solitario gol marcado por 'Gabigol'.

Sigue los temas que te interesan