Ancelotti: "Estamos evaluando a Miguel Gutiérrez para el futuro; Reinier tiene calidad"

El Real Madrid se mide al Girona este domingo (16:15 horas) y Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa en la previa del partido. El técnico italiano habló en una comparecencia marcada por la baja de Karim Benzema, que se perderá su tercer partido seguido por fatiga muscular.

El técnico italiano también descartó que el Real Madrid vaya a realizar algún movimiento. en el mercado invierno, asegurando que la plantilla actual es la que "seguirá hasta el final de la temporada". Aunque sí abrió la puerta a que Miguel Gutiérrez y Reinier, rivales este domingo, puedan tener un hueco en el primer equipo algún día.

Bajas

"El equipo esta bien, motivado. Después de perder ante el Leipzig queremos ganar. Recuperaremos a casi todos los jugadores. Modric, Valverde, Mariano... A Benzema no. Rodrygo ha tenido una mala noche, no se entrena, pero estará disponible".

[Las nacionalizaciones abren la puerta en el Real Madrid: posible regreso de Kubo o nuevos fichajes]

Goles encajados

"Evaluamos lo que pasó, vimos los errores que cometimos. No fue actitud, fue fallos en el balón parado, solemos ser contundentes. Pensaremos en estos partidos que nos faltan antes del Mundial, es un momento importante. Queremos llegar en buena condición".

Nervios por el Mundial

"El equipo está centrado, hay un Mundial cerca, pero los jugadores no hablan de esto. No veo baja mentalidad en este caso, será el Madrid de siempre, el que no se rinde. Será igual en estos partidos".

Fede Valverde

"Es de los mejores medios del mundo ahora, seguro. Es algo nuevo, un jugador que muestra su calidad así, una sorpresa para todos. Un medio así de completo".

Rol de Camavinga

"Marca más la diferencia cuando los partidos están más abiertos que cuando están cerrados. No es su culpa. Es un fútbol distinto, se muestra menos sin espacios. Su calidad física marca la diferencia cuando hay espacios".

Eduardo Camavinga y Tchouameni lamentan la derrota del Real Madrid frente al RB Leipzig Reuters

Aprendizaje tras primera derrota

"Que siempre debe estar centrado, desde el principio. Debes afrontarlo como si fuese el último de la temporada, como si fueses a ganar un título. Es complicado mantener siempre una motivación alta".

Problemas de Benzema

"Se entrenó ayer y luego no se encontraba cómodo. Debemos tener en cuenta sus sensaciones. La clínica es positiva, pero no está al 100%".

Courtois y la autoexigencia

"Sí, Courtois hizo una crítica no feroz, pero fue justa. No debemos mirar demasiado lo que pasó ante el Leipzig, ya lo hemos mirado".

Mercado de enero

"No pensamos en eso, no estamos interesados. Esta plantilla seguirá hasta el final de la temporada".

Miguel Gutiérrez

"Empezó la temporada bien, jugando por la baja de Mendy, y también de Marcelo. Lo hizo bien. Es un jugador, como otros, que evaluamos para el futuro. Puede volver si lo hace bien".

Camavinga como titular

"Quiero ser claro, cuando el partido está abierto, con su calidad, se muestra más. No significa que no juegue bien de inicio. Es menos posicional que otros, como Kroos. Tiene que disfrutar de sus características. No tiene la lectura de Kroos, pero cada uno tiene lo suyo. Estamos contentos con él, no es titular porque hay mucha rotación. Tenemos mucha ilusión con él".

Reinier

"Tiene calidad, hizo la pretemporada con nosotros. Es un box to box. Hasta ahora no ha sido capaz de mostrar su mejor nivel, pero hay jugadores que son capaces de mostrarlo antes y otros después, es cosa de carácter. Hay muchos ejemplos de jugadores que dan su mejor versión a los 30 o a los 28. Tiene calidad".

Mantener la pasión

"Los jugadores tienen pasión, hay que mantenerles involucrados en el proyecto. No es un trabajo, para mí, ni para ellos. Hablar de fútbol nos gusta".

Sigue los temas que te interesan