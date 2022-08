Ancelotti confirma la marcha de Casemiro del Real Madrid: "Quiere salir, hay que respetar su deseo"

Casemiro se va del Real Madrid. Lo ha confirmado Carlo Ancelotti en la rueda de prensa celebrada este viernes en Valdebebas. El técnico italiano da por hecho el adiós del brasileño, que ha aceptado la oferta del Manchester United. Las negociaciones están en marcha entre los clubes y la oficialidad del traspaso es inminente.

El partido ante el Celta de Vigo de este sábado quedó en un plano muy secundario, con el foco puesto en el futuro de Casemiro. El centrocampista se marcha por su propio deseo, que es el de probar una nueva experiencia y aceptar una propuesta económica irrechazable.

Ancelotti arrancó su comparencia reconociendo haber mantenido durante la mañana una charla con Casemiro, que llegó a Valdebebas una hora antes del inicio de un entrenamiento en el que participó solo los 15 minutos iniciales. El '14' le expuso sus razones para irse: "Quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad".

La postura del Real Madrid es cumplir con la petición de un jugador histórico, partícipe en la consecución de cinco Champions League: "El club lo entiende porque Casemiro, por lo que ha hecho aquí y por la persona que es, hay que respetar su deseo". El acuerdo es cuestión de horas: "Hay negociaciones, nada es oficial. Sigue siendo jugador del Real Madrid, pero su voluntad es la de salir".

El otro punto clave de la comparecencia de Carletto fue si el Real Madrid se moverá en el mercado para suplir la baja de Casemiro en el mediocentro. Más claro no lo pudo dejar el italiano: "Tenemos recursos para reemplazarlo". El jugador ni siquiera entrará en la convocatoria de este sábado contra el Celta, salvo un giro radical e inesperado.

Convencer a Casemiro

"No, sólo he escuchado. Nos ha ayudado mucho. Escuché su voluntad, su deseo, no hay manera de volver atrás. Si todo sale bien por él y hay acuerdo, le desearemos lo mejor y mirar lo que tenemos. Es difícil hablar, pero no sabemos qué pasará. Si no se queda, el agradecimiento es grande para él".

¿Peor plantilla sin Casemiro?

"Tenemos recambios que pueden jugar ahí. Tchouameni ha jugado en esa posición. Es uno de los mejores medios en el mercado. También Kroos puede jugar ahí. Como mi segundo año aquí. Reemplazarle con sus características no, pero hay otros con otras características diferentes. En mis equipos jugó ahí Pirlo, por ejemplo. Defensivamente es Tchouameni más parecido que Kroos a Case, pero Toni puede jugar ahí".

Así se enteró

"Escucho y leo a veces cosas y no le haces caso, hay rumores. Ayer me dí cuenta de que esto podía pasar. Los planes no cambian. Son luchar y competir, con él o sin él. Dicho eso, todos reconocemos la importancia de este jugador".

Lo que pierde sin Casemiro

"Un jugador que se ha combinado muy bien con los otros medios con más calidad. Esa con Modric y Kroos. Es importante y ha sido clave en el éxito del Madrid".

Cómo lo toma el vestuario

"Lo veo con gran respeto, por hacer una evaluación hay que tener en cuenta todo el respeto que se le tiene, y todo el cariño. Él lo pide y tenemos que aceptarlo. A nivel personal con una persona tan seria, amable y profesional... pues no estás contento".

No cambia el plan

"Tenemos seis medios si sale. Con él eran siete. Seis son suficientes para manejar toda la temporada, que son muy, muy buenos".

Irse a un United en crisis

"No puedo contestar, son cosas personales de Casemiro, lo tendrá que decir él".

Kroos de pivote

"A mí no me ha dicho que no quiera jugar ahí, igual se lo dijo a otros. ¿Si me lo dice a mí? Le va a dar igual, va a jugar igual".

El rol de Tchouaméni

"Es listo para jugar en el Madrid, tiene que mejorar, pero es un buen futbolista. Buen pie, va bien por alto. No es Casemiro, pero es un gran jugador. Tiene que posicionarse mejor, tiene llegada. Es muy joven y tiene que mejorar. El jugador está listo".

Razones para irse

"A mí me pasó en el Milán como entrenador, era como una familia, pero pensé de probar una nueva experiencia. En una nueva Liga, en un nuevo país, un nuevo idioma. Es algo personal, lo entiendo perfectamente".

Sigue los temas que te interesan