Hazard, en busca de la felicidad: una temporada para despejar dudas y triunfar en el Real Madrid

Carlo Ancelotti ha anunciado ya que rotará más que la temporada pasada. Ante un curso largo y con el Mundial de Qatar de por medio, el técnico italiano sabe que tendrá que tener a todos sus futbolistas más enchufados que nunca. Esta vez sí: todos van a ser importantes. Ante este escenario, el nombre que al madridismo se le viene a la cabeza es el de Eden Hazard.

El internacional por Bélgica todavía no ha mostrado su mejor versión. Ya parece cosa de otra época aquellas exhibiciones de Hazard con el Chelsea. Pero tampoco hace tanto de eso. El propio jugador lo sabe y de ahí que este verano haya trabajado más que nunca para regresar a la Ciudad Real Madrid en un perfecto estado de forma. Ya no se habla de algún kilo que otro de más.

Durante la pretemporada tampoco se vio a un Hazard definitivo, pero la ilusión está puesta en que con una mayor regularidad e importantes minutos de juego, el '7' del Real Madrid acabe regresando a su mejor nivel. En la Supercopa de Europa, Ancelotti prefirió premiar a los principales héroes de La Decimocuarta en el Olímpico de Helsinki, además de mandar un guiño a las dos caras nuevas para la 2022/2023: Aurélien Tchouaméni y Antonio Rüdiger.

Una vez conquistada la Supercopa de Europa ante el Eintracht Frankfurt y comenzada La Liga, llega el momento de la verdad. De la regularidad, de los partidos cada tres o cuatro días... de la competencia y competitividad. Carlo Ancelotti ya ha lanzado un aviso: va a contar con Eden Hazard. Va a ser más importante que en años anteriores. Y eso gracias a su calidad, técnica y al poder colocarle en distintas posiciones del campo.

Eden Hazard, en un partido con la camiseta morada del Real Madrid Real Madrid

"No sé qué pensamiento tiene. Va a jugar más de lo que jugó el año pasado. Puede jugar en distintas posiciones. Está acostumbrado a jugar por la izquierda, pero también en la derecha y lo estamos probando como falso '9'. Ahí puede mostrar su calidad", aseguraba el entrenador de Reggiolo en la previa del encuentro ante la UD Almería.

Confianza en sí mismo

Tras unos meses en los que se ha especulado mucho con su posible salida del Santiago Bernabéu, Hazard ya había dejado claras sus intenciones cuando acabó el curso pasado: "Se reúnen todas las condiciones para que pueda jugar mi fútbol. Ya no tengo problemas de tobillo, de esto o de lo otro. Todo está en orden. Voy a tener una buena preparación física y mental para estar listo para el próximo año. Me corresponde demostrar que no estoy acabado, que aún tengo cosas hermosas que hacer".

El belga quiere volver a ser el que era. Con más edad y experiencia, eso sí. Desde joven soñó con triunfar en el Real Madrid. Las lesiones han impedido hasta la fecha que ese anhelo se cumpla. Pero todavía no está todo perdido. Hazard representa una de las grandes ilusiones dentro del madridismo de cara a esta nueva temporada 2022/2023.

"Han sido varias temporadas en las que no he jugado mucho. Para mí es la cuarta temporada en este club y solo quiero demostrar lo que puedo hacer en el campo. Ese es mi único objetivo", aseguraba el jugador este mismo verano en una entrevista a ESPN. Además, hacía una promesa de la que tomó nota el madridismo: "Quiero demostrarle a la gente que puedo jugar en este club. Eso es todo, es la única razón. Estoy bien y estoy sano. Puedo hacer lo que quiera en el campo y me mantendré en buena forma".

