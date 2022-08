Mbappé: "El Real Madrid es una máquina de Balones de Oro; ¿mi top-3? Benzema, yo y Mané"

El primer protagonista de la revista France Football tras dar la lista de nominados al Balón de Oro es Kylian Mbappé. El delantero del PSG habla en una charla que gira en torno al galardón que año tras año se entrega al mejor futbolista del mundo. Es su sueño, aunque reconoce que en el Real Madrid tendría más fácil cumplirlo.

Mbappé admite que desde muy joven empezó a pensar en el Balón de Oro ("Quizás mucho no se atrevan a admitirlo, pero a mí no me importa"), que su primeros recuerdos son Ronaldinho y la batalla Messi-Cristiano ("Es elegir entre tu padre y tu madre") y que cree que Xavi e Iniesta también merecían el premio de 2010.

Además, Mbappé se 'moja' y da el que sería su podio para el Balón de Oro 2022: "Diría Benzema, yo y Mané". El Real Madrid es el otro gran protagonista de la charla: "Casi todos los años consiguen convencerte de que su jugador es el candidato número 1", dice el club blanco. Lo cataloga como "una máquina de [hacer] Balones de Oro".

El Real Madrid

"El Real Madrid es una máquina de Balones de Oro, hay que reconocerlo. Hay un verdadero saber hacer, pero lo más importante es el terreno de juego. No es tu club el que va a conseguir tu Balón de Oro, eres tú. Sigo convencido de que algún día podré ganarlo en París".

Favoritismo de Benzema

"Tiene 34 años, acaba de hacer la temporada de su vida, gana una nueva Champions siendo decisivo muchas veces... Si fuera Karim y no gano, dejaría de pensar para siempre en el Balón de Oro".

Kylian Mbappé y su padre Wilfried Reuters

Campañas para el Balón de Oro

"¿Si influye? Sí, por supuesto. Especialmente en los últimos ocho o nueve años. Es parte del puzzle. Tienes el apoyo de tus compañeros, de tu club, de tu entrenador. Eso cuenta, porque si la persona que te ve cada día no está convencida de que eres el mejor, será difícil convencer a todo el mundo. Y tienes la pieza de comunicación y de presión. Cuando se repite, y se hace repetir, todas las semanas 'es el mejor jugador del mundo, debe ganar el Balón de Oro este año', en algún momento llega a los votantes. Incluso cuando están dormidos, tienen que escuchar esta musiquita.

El Real Madrid sabe hacerlo muy bien. Casi todos los años consiguen convencerte de que su jugador es el candidato número uno. Y, aunque al principio no se le preste atención, seguro que cuando el estribillo se repite todos los días, sobre todo cuando se acerca el periodo de votación, puede tener su pequeña influencia...".

El último de Messi

"Hablé con Leo del Balón de Oro la mañana de la última ceremonia. Estaba súper nervioso cuando fue a recoger su séptimo trofeo unas horas más tarde. Uno pensaría que estaba acostumbrado y que estaba tranquilo antes de una noche así. Pero no. Tal vez estaba pensando en lo que iba a decir, cómo iba a levantar su trofeo. Le dije: '¡No es posible! Yo, después de seis victorias, vengo con un puro a la noche'. Demuestra que ha conservado su alma de niño y que todavía se emociona. Él no está cansado".

Significado del Balón de Oro

"Es la prueba indiscutible de que eres el mejor jugador del mundo. Durante mucho tiempo no hubo mucho debate: era Leo o Cristiano. No era aburrido porque eran legítimos e intocables. Para mí, el Balón de Oro es un verdadero termómetro. Sólo hay que ver la lista de ganadores, no hay intrusos ni tramposos. A veces pueden ser discutibles en cuanto al año en que ganaron, pero nunca en cuanto a su calidad"

