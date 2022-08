Kevin Trapp se rinde al Real Madrid y le manda un aviso para la Supercopa: "Podemos ganarles"

La ilusión con la Supercopa de Europa está instalada en el Eintracht Frankfurt. El equipo alemán se ve con opciones para dar la campanada y superar al Real Madrid. El campeón de la Europa League no es la primera vez que gana al de la Champions League y esa ambición la ha demostrado Kevin Trapp. El portero avisa desde la página web de su equipo a la plantilla de Carlo Ancelotti de que se ven capaces de vencerles este miércoles en Helsinki.

"Está en nuestro ADN poder causar problemas a cualquier oponente", comienza su argumentación el guardameta. Trapp explica que "no hay nada mejor" que "tener la oportunidad de ganar un título" ante el Real Madrid. Admite ser consciente "de que será extremadamente difícil", pero el portero considera que están "en una posición no solo para molestar a esos equipos, sino para poder derrotarlos". Los merengues no podrán decir que no van en preaviso a Finlandia.

El portero que quedó marcado por la goleada del FC Barcelona al PSG en la Champions League de 2017 trata de seguir con su carrera demostrando que es un gran portero como lo hizo en la última edición de la Europa League. Trapp se vengó de los culés en el Camp Nou y enterró esa mala experiencia. Ahora quiere poner contra las cuerdas al Real Madrid para ganar un nuevo trofeo en su trayectoria, así como convertirse en un héroe para la ciudad de Frankfurt.

Kevin Trapp es superado por Sadio Mané. Arne Dedert / dpa

"Como Eintracht Frankfurt queremos defender algo: que puede ser incómodo contra nosotros, que luchamos como equipo, que nunca nos rendimos. Estas son virtudes básicas que hemos interiorizado. Mantendremos esta mentalidad y la creencia de que podemos vencer a los grandes equipos. Por supuesto que tenemos respeto, pero no miedo. Es importante que seamos conscientes de que a este nivel, los detalles importan aún más", sentenció Trapp.

Para Trapp será clave que sean más aficionados del Eintracht que del Real Madrid en el estadio de Helsinki. "Nuestros fanáticos seguirán desempeñando un papel importante en el futuro, especialmente porque hemos podido inspirar a más aficionados en los últimos años con nuestros éxitos. Demostramos lo que es posible cuando se unen como equipo y cuentan con nosotros. Estoy convencido de que hemos podido servir de ejemplo a muchos en este sentido", explicó el portero.

Trapp cree que lo que suceda ante el Real Madrid será una prueba para saber en qué lugar están en Europa tras el éxito de la última temporada. "Cuando empiece la Champions, habremos completado más partidos en los que podremos mejorar procesos e integrar aún mejor a los recién llegados. De todos modos, el partido contra el Madrid es valioso, así que sabemos a qué clase de equipo nos enfrentamos en la Liga de Campeones", apuntó el alemán.

Tras el estrepitoso inicio de Bundesliga ante el Bayern Múnich, Oliver Glasner habló de "ingenuidad" y la idea de que el Eintracht había querido demasiado. Es de esperar que ante el Real Madrid las águilas salgan con un planteamiento más precavido. El técnico tiene el reto de lograr que su equipo se transforme tras haber sido triturado en casa con un 1-6. Trapp recibió seis goles y espera tapar su portería para que no ocurra lo mismo este miércoles.

