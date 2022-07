Werner, en el escaparate del Real Madrid: una nueva opción para el casting del '9'

Thomas Tuchel no cuenta con Timo Werner para la nueva temporada. Su rendimiento en el Chelsea no ha sido tan bueno como se esperaba El delantero no ha acabado de adaptarse al cien por cien al fútbol de la Premier League. De ahí que desde Sky Alemania se hable de su posible salida de Londres. Ahí entra en juego la situación del Real Madrid.

En la casa blanca están satisfechos con la configuración de la plantilla. Fue Carlo Ancelotti el que dio el plantel por cerrado hace tan solo unos días. De hecho, ha reiterado este mensaje públicamente en más ocasiones. Sin embargo, la 'Operación Salida' todavía no ha acabado y esto supone que pueda haber alguna sorpresa de aquí al final de la ventana de transferencias del periodo estival.

Mayoral está en la rampa de salida y Mariano se aferra a su continuidad. Precisamente, sería la salida del hispano-dominicano la que desbloquearía la llegada de un refuerzo en la delantera. Muchos partidos y mucho desgaste. Ya se vio la campaña pasada. Y en esta nueva temporada esto se multiplica por la celebración del Mundial entre los meses de noviembre y diciembre de este mismo 2022.

Timo Werner marca ante Thibaut Courtois el tercer gol del Chelsea al Real Madrid REUTERS

El Real Madrid tiene ante sí un doble escenario: fichar ahora o esperar al mercado de invierno. Pero para entonces existe la duda sobre qué habrá. Esperar o no esperar, esa es la cuestión. Werner encaja en el proyecto madridista. Es más, cuando comenzó a despuntar en la Bundesliga su nombre fue fuertemente vinculado con el Santiago Bernabéu. Pero, al final, se apostó por Luka Jovic.

¿Segunda oportunidad?

Ahora puede llegar esa segunda gran oportunidad para el alemán. De no llegar al Real Madrid ya, se podría incluso abrir una segunda vía para él. Jugar en el Chelsea o incluso regresar al RB Leipzig hasta enero y de ahí dar el salto al equipo merengue cuando comience el nuevo año 2023. También la Juventus de Turín se mantiene atenta a las novedades respecto a su futuro.

Se abre así una nueva opción para el casting del '9' en el Real Madrid. Benzema ha sido innegociable en los últimos años. Los minutos de Mariano o Jovic han sido prácticamente testimoniales. El serbio ya ha puesto rumbo a la Fiorentina y al canterano merengue se le busca salida. Al igual que a un Mayoral que regresó de su última cesión al final de la pasada temporada.

Los próximos movimientos del club de Concha Espina en el mercado de fichajes van a determinar si habrá caras nuevas antes del final de la ventana de transferencias. Queda algo más de un mes para que esta cierre su persiana hasta el mes de enero.

En el Real Madrid están satisfechos con la actual plantilla, pero si se van tanto Mariano como Mayoral no se puede descartar la incorporación de un nuevo '9'. Ahí aparecía el nombre de Werner junto al de otros delanteros centros para reforzar el plantel del actual campeón de Europa.

Un '9' polivalente

Timo Werner despuntó en la Bundesliga como uno de los delanteros más prometedores de presente y futuro. Así se le colocó en la órbita del Real Madrid, aunque acabó llegando al Chelsea. Precisamente, con el equipo de Stamford Bridge conquistó la Champions League en la 2020/2021, para caer contra el conjunto blanco la temporada siguiente, aunque él marcó uno de los goles de los blues en la eliminatoria.

Sin embargo, en el Chelsea no ha acabado de cuajar. De ahí que le abran las puertas de salida. El Newcastle está interesado en hacerse con sus servicios, al igual que el RB Leipzig. Su idea es volver a ser ese goleador importante.

El Real Madrid podría ser una opción para él. También encajaría el delantero en los planes del club español. Un '9' polivalente, que puede actuar por ambas bandas, además de, por supuesto, en la punta del ataque. El mercado se calienta y el nombre de Werner aparece por sorpresa en un verano muy movido en todo el Viejo Continente.

