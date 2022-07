Marco Asensio cambia el paso en EEUU: apuesta por su continuidad y busca convencer a Ancelotti

El Real Madrid está llevando a cabo su pretemporada en Estados Unidos. A caballo entre ciudades como Los Ángeles, donde tiene su cuartel general en UCLA, y Las Vegas, donde ya ha hecho su debut en esta etapa de preparación. Una derrota en El Clásico ante el FC Barcelona que ha dejado pocas conclusiones a los de Ancelotti. Ni negativas ni positivas.

Problemas a la hora de sacar el balón, un gran Courtois, un Vinicius muy eléctrico y la falta de un nueve cuando Benzema no está. Sin embargo, estos partidos le sirven a Ancelotti para ir formando la idea de la nueva temporada. Y también al club para ir cerrando su mercado, especialmente en el apartado de ventas, ya que el de incorporaciones parece cerrado tal y como ha dicho 'Carletto'.

Uno de los nombres más importantes que tiene el club sobre la mesa es el de Marco Asensio. El mallorquín estaba en la rampa de salida desde el final del curso. Pero la decisión no llegó a tomarse del todo y ahora parece estar volviendo sobre sus pasos. Concretamente, quiere desandar el camino de salida para apostar por su permanencia en el equipo. Fuera del Real Madrid hace mucho frío y Marco quiere pensarlo con calma.

[Rüdiger ya se gana a la afición del Real Madrid: carácter, fuerza y una versión renovada]

Marco Asensio conduce un balón en El Clásico de Las Vegas contra el Barça Real Madrid

Cambio brusco en la situación

Marco Asensio ha pasado de ser uno de los nombres destinado a abandonar el Real Madrid a que ahora su continuidad esté más cercana que nunca. Se podría decir que ha habido un cambio de mentalidad en el mallorquín. No es una decisión tomada e inamovible, pero sí es un cambio de tendencia considerable.

El de Marco siempre ha sido uno de los nombres que siempre han estado en la rampa de salida del Real Madrid para este verano. De hecho, se ha llegado a hablar de varios equipos interesados, especialmente el Milan y el Liverpool. Dos opciones que gustaban al jugador, pero que evidentemente suponían un paso atrás en su carrera después de haber formado parte de uno de los Real Madrid más exitosos de la historia.

El problema es que Asensio termina contrato en el 2023 y por eso el club le ofreció una renovación que él no aceptó. Ahí se abría de par en par la puerta a su venta, para no permitir que se fuera gratis el verano próximo. En el club veían con buenos ojos su salida, pero ahora que quiere apostar por su continuidad, se reactivará de nuevo la vía una ampliación para asegurar una futura venta si el mallorquín no termina de explotar.

Carlo Ancelotti, sin concesiones

Tras el primer partido de pretemporada, Carlo Ancelotti lo ha vuelto a dejar muy claro. La plantilla en cuanto a fichajes está cerrada, pero no en cuanto a salidas. Preguntado por la continuidad del mallorquín, y de otros jugadores como Dani Ceballos, el italiano reconoce que no le estorban. No obstante, reconoce que no están entre sus prioridades.

[Las notas positivas para Ancelotti del Real Madrid en El Clásico de Las Vegas]

Si Marco Asensio finalmente decide continuar, Ancelotti contará con él como ha hecho en esta pasada temporada en la que alternó luces y sombras. Todo dependerá de su rendimiento. No obstante, 'Carletto' ya conoce lo que le puede aportar el atacante español a su equipo.

La situación en la plantilla del mallorquín no es fácil, ya que parte lógicamente por detrás de jugadores como Vinicius y también Rodrygo. El brasileño se ganó mucho crédito con su final de temporada, siendo clave para la conquista de la Champions. No obstante, Asensio parece estar también por detrás de Hazard, de quien se espera que por fin despegue este curso, y de variantes como la de Fede Valverde. Mucho tiene que remar el '11' merengue si quiere dar la vuelta a una situación tan compleja.

Marco Asensio juega un balón ante la mirada de Ancelotti Real Madrid

Una pretemporada para ganarse un puesto

Marco Asensio afronta días claves más allá de que pueda tener una decisión ya tomada. Una pretemporada para ganarse un puesto en el Real Madrid y convencer a Ancelotti. Su primera aparición contra el Barça no ha sido ni mucho menos mala y ha dejado buenas sensaciones. No partió de inició, pero sí tuvo unos minutos al final y le sirvieron para ser uno de los jugadores que más peligro crearon en ataque.

Fue protagonista de combinaciones muy prometedoras y de varias llegadas a la portería rival. Una puesta en escena que ayuda a confirmar ese cambio de parecer que ha tenido el jugador. Asensio puede ofrecer verticalidad y gol como ya demostró el año pasado. Valores muy a tener en cuenta en un equipo que sin Benzema sufre mucho arriba.

[El aviso de Courtois tras El Clásico: "Si Benzema no está nos falta algún gol o crear más peligro"]

No obstante, sabe que lo tiene muy difícil para convencer a un Ancelotti que ahora mismo tiene otros planes, pero quiere convencerle a toda costa y para ello tendrá estos tres encuentros en los que puede ser importante. El ejemplo más claro lo tiene a su lado. Bale y Hazard partieron por delante de Vinicius el pasado curso y el brasileño se consagró como uno de los MVP de la temporada y como el autor del gol que trajo La Decimocuarta.

Si termina consiguiendo el reto de ser una pieza clave en el Real Madrid tendrá además otros premios. Esta situación le abriría un hueco más grande en la Selección del que ahora mismo tiene. Le ha costado mucho volver y no quiere perderse la gran cita de Qatar. Pero juega con el riesgo de fracasar, de no tener minutos y de volver a perder el visto bueno de Luis Enrique. Una decisión en la que Marco se juega mucho a presente y futuro.

Sigue los temas que te interesan