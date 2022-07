Dani Carvajal, seria duda para El Clásico contra el Barça: sufre un esguince leve de tobillo

Primeros días de entrenamiento del Real Madrid en Los Ángeles y primeros contratiempos. Carlo Ancelotti ya tiene la primera baja y los primeros tocados de la pretemporada. Uno de los peores momentos para lesionarse ya que se trata de las fechas claves para formar el depósito de gasolina del resto de la temporada.

El primero en caer ha sido Dani Carvajal. Su lesión no preocupa, pero sí le hará ser seria duda para el primer amistoso de la pretemporada, ese duelo contra el FC Barcelona que se disputará en la madrugada del sábado al domingo. El lateral derecho del Real Madrid no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros este viernes.

El jugador español sufre un ligero esguince de tobillo a raíz de una torcedura. No es nada preocupante, pero el defensa sufre bastante dolor en la zona afectada y por eso ya se ha perdido una sesión de entrenamientos. Ni Ancelotti ni el cuerpo médico de la entidad madridista quieren correr riesgos innecesarios y no ven la necesidad de que Dani fuerce, a pesar de que se trate de un Clásico.

["No hay que cansarse de ganar": Lucas Vázquez y Carvajal mandan un aviso al Barça antes de El Clásico]

El futbolista quería llegar en buenas condiciones al partido, pero lo mejor será parar y ver cómo evoluciona su pie. Y para ello, lo mejor será no estar junto al resto de sus compañeros en el debut del Real Madrid 2022/2023. La temporada será larga y el primer reto, como reconocía el propio Carvajal, es llegar lo mejor preparados posible a la Supercopa de Europa, el primer título del curso.

Alaba, Rüdiger, Modric y Carvajal, en el entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

Por ello, lo mejor es curar bien y del todo ese esguince, sin prisas ni riesgos innecesarios, antes de volver a poner a prueba la articulación. Carvajal estará fuera del grupo hasta que se siente plenamente en forma de nuevo y sin ningún dolor en esa zona. Los tobillos han traído por la calle de la amargura a algunos futbolistas del Real Madrid en los últimos tiempos.

[Los retos de Dani Carvajal en el Real Madrid este año: más jerarquía, Qatar 2022 y cerrar un debate]

Eden Hazard, con precaución

Uno de ellos fue Dani Ceballos y otro ha sido Eden Hazard. El belga, que este curso quiere demostrar de una vez por todas su valía y demostrar a la afición que su fichaje no fue ningún error, es otro de los jugadores que ya está entre algodones. Sin embargo, no es por su tobillo, el cual está recuperado y ya no le genera dolor.

En el caso del '7' se trata de una sobrecarga muscular la que le está dando algo de lata. De momento, no es nada grave y por ello sí ha entrenado con sus compañeros este viernes. Las sobrecargas son lesiones muy habituales en estas épocas del año en las que el trabajo físico se dispara. Sin embargo, no hay que alarmarse. Hazard está bien.

[Eden Hazard y su gran reto: "Quiero demostrar que puedo jugar bien y ganar en el Real Madrid"]

Eden Hazard en un entrenamiento. Real Madrid

No es seguro que vaya a estar contra el Barça o que vaya a disputar muchos minutos, pero su situación no preocupa ni mucho menos ni a Ancelotti, ni a Antonio Pintus ni tampoco a los galenos blancos. Su caso es muy parecido al de otros jugadores como Ferland Mendy.

El lateral izquierdo francés también ha presentado algunos problemas en la musculatura de su pierna zurda y se le ha podido ver con algún tipo de vendaje o apósitos. Se mima y se cuida su estado debido al historial de lesiones de la pasada temporada, pero por el momento, tampoco preocupa al igual que Hazard. El galo sí se ha ejercitado en algunas ocasiones en solitario.

Sigue los temas que te interesan