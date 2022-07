Eden Hazard y su gran reto: "Quiero demostrar que puedo jugar bien y ganar en el Real Madrid"

Eden Hazard parece otro. Ya lo dejó claro al término de la temporada pasada, pero ahora que ha regresado a los entrenamientos con el Real Madrid está empeñado en demostrarlo desde el minuto uno. Se le ha podido ver entrenando a gran intensidad junto con el resto de sus compañeros y su estado físico ha sorprendido especialmente a todos los técnicos del conjunto blanco.

Carlo Ancelotti y Antonio Pintus están encantados con el nuevo Hazard. Por eso ya están ansiosos de que pueda arrancar el nuevo curso para que el jugador belga se convierta en uno de los hombres más importantes de la plantilla. Puede sonar a tópico, pero tras la no llegada de figuras como Haaland o Mbappé este verano, recuperar a un buen Hazard puede ser lo más cercano al fichaje de una estrella.

En una amplia entrevista con ESPN, el exfutbolista del Chelsea ha dejado claro que, por primera vez, ya no siente dolor en su tobillo y que eso le ha permitido hacer un cambio muy importante a nivel mental. Ya lo demostró al término del curso pasado en sus partidos con Bélgica. No se esperaba que pudiera volver hasta después del verano tras su última operación de tobillo, pero el belga se machacó y sorprendió a todos.

[De Endrick a Bellingham: los cracks que mantienen el mercado de fichajes del Real Madrid abierto]

"Ya no tengo dolor. Al término de la temporada pasé dos semanas con Bélgica y jugué cuatro partidos. No todos los minutos, pero en mi cabeza me he dicho, OK, puedo jugar, no siento ningún dolor. Vamos hacia adelante. He disfrutado mis vacaciones y he vuelto preparado a la pretemporada".

Eden Hazard encara a un defensa de Polonia Europa Press

Hazard afronta la nueva temporada con la intención de volver a empezar y de cambiar el pensamiento de todos los que consideran que sus mejores años ya han pasado: "Han sido varias temporadas en las que no he jugado mucho. Para mí es la cuarta temporada en este club y solo quiero demostrar lo que puedo hacer en el campo. Ese es mi único objetivo.

[Karim Benzema afina la puntería: todos están sorprendidos con cómo se adapta a la pretemporada]

El '7' reconoce que ha tenido ofertas para dejar el Real Madrid, pero las ha rechazado todas porque su propósito sigue siendo triunfar vestido de blanco. Esa ambición no la ha perdido a pesar de los reveses: "Quiero demostrarle a la gente que puedo jugar en este club. Eso es todo, es la única razón. Estoy bien y estoy sano. Puedo hacer lo que quiera en el campo y me mantendré en buena forma".

Hazard habla también de lo duro que ha sido para él no perder la motivación entre tantas lesiones: "No es sencillo porque cuando eres futbolista lo único que quiere es estar en el campo y cuando estás fuera de él tratas de saber qué es lo que está pasando. No estaba acostumbrado a estar lesionado y fue algo nuevo para mí. Eso te obliga a aprender y a hacer cosas nuevas con tu cuerpo, cuidarte de formas diferentes, trabajas con más fisios por ejemplo. Es un buen reto".

[Courtois activa el muro: ni los jugadores del Real Madrid pueden marcarle en los entrenamientos]

Reflexiones sobre el equipo

Eden ha sido tan sincero que ha dejado una importante reflexión sobre lo que ha pensado de los títulos conseguidos estos años en el Madrid: "Interiormente estaba pensando que había ganado muchas cosas esta temporada, pero no jugaba. Así que ahora quiero demostrar que puedo jugar y que podemos ganar también conmigo en el campo".

Eden Hazard, futbolista del Real Madrid Real Madrid

También habla del equipo y de sus virtudes: "Creo que lo mejor que tiene este equipo es que estamos todos juntos y jugamos así. Tenemos experiencia, pero también hay jugadores nuevos, es una mezcla generacional muy positiva y eso se nota. Cuando nos ves en el campo realmente parecemos un equipo. La temporada pasada íbamos perdiendo por dos goles y no nos dábamos por vencidos. Tratábamos de jugar hasta el final y así remontamos muchos partidos".

Por contra, reconoce entre risas que este equipo que acaba de proclamarse campeón de Liga y Champions no tiene puntos flacos: "No tenemos debilidades. A veces nos cansamos un poco, pero solo eso". Y remata su aparición valorando los fichajes realizados por el máximo rival, el FC Barcelona: "Para La Liga es mejor. Partidos como El Clásico son lo máximo para la gente. Para todos los aficionados es algo especial".

Sigue los temas que te interesan